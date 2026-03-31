Jorge Rey anuncia cuándo vuelve el frío a España y va a afectar a la Semana Santa: «A partir del…»

El frío a España volverá y va a afectar gran parte de la Semana Santa a partir de este día, según Jorge Rey, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. El tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas de unas jornadas en las que quizás hasta el momento desconocíamos. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás hasta el momento no pensábamos que podríamos enfrentarnos a unos cambios importantes.

El tiempo va ganando protagonismo en unas jornadas en las que quizás hasta el momento desconocíamos. Será el momento de saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Es momento de saber qué nos está esperando en unos días en los que Jorge Rey se adelanta a todos y ya sabe qué es lo que va a pasar en Semana Santa. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante.

A partir de este día veremos un cambio de tiempo

El frío acabará volviendo a España de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en cuenta. Este experto no duda en darnos algunos detalles que hasta la fecha desconocíamos, de tal manera que tendremos que estar preparados para un cambio de tendencia que está llegando a paso firme.

Es momento de ver llegar un cambio de tiempo en el peor momento posible, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de unos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Semana Santa nos prepara para una novedad importante que podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

A la hora de hacer planes al aire libre, nada mejor para conseguir aquello que queremos que empezar a ver llegar un cambio destacado. Es momento de visualizar lo que pasará en cuestión de horas en estos días en los que cada elemento cuenta.

Jorge Rey anuncia cuando volverá el frío a España en Semana Santa

Esta Semana Santa Jorge Rey anuncia cuando volverá el frío en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Esta previsión del tiempo pone los pelos de punta en unas jornadas en las que realmente querríamos empezar a sentir una primavera que parece que se nos resiste por completo.

Los expertos en el tiempo no dudan en empezar a perfilar una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta. Los fenómenos a los que nos enfrentamos pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Esta Semana Santa Jorge Rey anuncia la presencia de un frío que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno y no es el único, la AEMET explica desde su web: «Continúa el flujo del norte sobre la Península y Baleares producido por un anticiclón situado al noroeste de la Península y la baja Ermino en formación en el Mediterráneo, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur. En Baleares se espera que se oscurezcan los cielos y precipitaciones en forma de chubascos al final del día en Menorca, que no se descartan en las demás islas. Seguirá nevando en el Pirineo y, en menor medida, en otros sistemas montañosos del norte, con la cota por encima de los 1100/1300 m en el Pirineo y de 1200/1600 m en el resto. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, tendiendo a quedar despejado. Brumas con bancos de niebla en los principales sistemas de montaña del norte, sin descartar algunas matinales en la meseta norte y depresiones del nordeste. Calima en Canarias, afectando en primer lugar a las islas orientales. Temperaturas máximas en aumento, excepto en el extremo nordeste, Cantábrico y Baleares, donde no se esperan cambios o algún descenso ligero, pudiendo ser los aumentos notables en el valle del Guadalquivir y en el litoral de Alborán. Ascensos generalizados de las mínimas, que pueden ser notables en el sureste, meseta sur, el valle del Ebro y los Pirineos. En Canarias, aumentos de las máximas incluso notables, y pocos cambios en las mínimas. Heladas débiles restringidas al Pirineo».

Uno de los fenómenos más importantes de este día: «Predominará el viento moderado de componentes norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y Pirineos, del nordeste con intervalos fuertes en los litorales del noroeste gallego y sin descartar alguna racha muy fuerte a sotavento de otras montañas. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes a primeras horas, rolando a este. Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur, Baleares y puntualmente en otras zonas montañosas de la Península. Aumento notable de las temperaturas mínimas (superiores a 6 grados) en zonas de la meseta sur y mitad oriental peninsular. Calima y aumento notable de las temperaturas máximas en Canarias».