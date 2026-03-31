Llegan fuertes vientos y nieve de más de 40 cm acumulada, Meteocat se lleva las manos a la cabeza. Los expertos no dudan en darnos algunos datos que pueden ser claves, en un punto del país que se ha visto afectado por este tipo de cambios que pueden acabar siendo esenciales. Nos enfrentamos a un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días de vacaciones para algunos, un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

Tocará saber siempre qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna acabará siendo esencial en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de saber qué es lo que nos está esperado por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que necesitamos poner en práctica una serie de elementos que serán claves. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con esta previsión del tiempo.

Se lleva las manos a la cabeza el Meteocat

Los expertos de Meteocat no dudan en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser claves y hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Esta previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada elemento puede ser clave. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que serán esenciales.

Es hora de saber qué es lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada elemento puede acabar siendo esencial. Será el momento de poner en práctica determinados elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos esperado.

Esta Semana Santa tendremos que ver llegar una novedad importante en estos días en los que realmente cada detalle acabará siendo representativo. Por lo que, tocará estar muy pendientes de este cielo que puede ser lo que nos dará alguna que otra sorpresa.

No sólo vamos a ver llegar la nieve, sino que también podríamos tener que enfrentarnos a un viento huracanado lejos de lo que realmente puede acabar siendo esencial.

Llegan fuertes vientos y nieve de más de 40 centímetros

La nieve con más de 40 centímetros que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Siendo lo que nos dará algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en un final de marzo que llega con fuerza.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el Pirineo, cielo nuboso con precipitaciones débiles al norte de la divisoria; en el resto, predominio de cielo poco nuboso. Cota de nieve en torno a 1000-1400 m. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable; máximas en descenso en puntos del litoral central, Ampurdán y Pirineos, en ligero ascenso en el tercio sur y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento moderado a fuerte del norte y noroeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo, con probable ventisca, Ampurdán y sur de Tarragona; en el resto, flojo a moderado predominando las componentes norte y oeste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable. Rachas muy fuertes del norte y noroeste en cotas altas del Pirineo, con probable ventisca, Ampurdán y sur de Tarragona».

Para el resto de España puede acabar siendo esencial: «Continúa el flujo del norte sobre la Península y Baleares producido por un anticiclón situado al noroeste de la Península y la baja Ermino en formación en el Mediterráneo, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur. En Baleares se espera que se oscurezcan los cielos y precipitaciones en forma de chubascos al final del día en Menorca, que no se descartan en las demás islas. Seguirá nevando en el Pirineo y, en menor medida, en otros sistemas montañosos del norte, con la cota por encima de los 1100/1300 m en el Pirineo y de 1200/1600 m en el resto. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, tendiendo a quedar despejado.

Brumas con bancos de niebla en los principales sistemas de montaña del norte, sin descartar algunas matinales en la meseta norte y depresiones del nordeste. Calima en Canarias, afectando en primer lugar a las islas orientales. Temperaturas máximas en aumento, excepto en el extremo nordeste, Cantábrico y Baleares, donde no se esperan cambios o algún descenso ligero, pudiendo ser los aumentos notables en el valle del Guadalquivir y en el litoral de Alborán. Ascensos generalizados de las mínimas, que pueden ser notables en el sureste, meseta sur, el valle del Ebro y los Pirineos. En Canarias, aumentos de las máximas incluso notables, y pocos cambios en las mínimas. Heladas débiles restringidas al Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur, Baleares y puntualmente en otras zonas montañosas de la Península. Aumento notable de las temperaturas mínimas (superiores a 6 grados) en zonas de la meseta sur y mitad oriental peninsular. Calima y aumento notable de las temperaturas máximas en Canarias. Predominará el viento moderado de componentes norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y Pirineos, del nordeste con intervalos fuertes en los litorales del noroeste gallego y sin descartar alguna racha muy fuerte a sotavento de otras montañas. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes a primeras horas, rolando a este».