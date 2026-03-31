Hacer pesas está bien, pero este ejercicio es mucho mejor para fortalecer los brazos y pecho a partir de los 50

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En la vida nunca suele ser tarde para hacer nada. Mucho menos si lo que pretendemos hacer es ejercicio y entrenar. A partir de los 50 suele costar más adquirir la rutina necesaria para hacer deporte todas las semanas; la mayoría de ejercicios nos parecen difíciles o nos dan pereza. Sin embargo, los expertos han desvelado el ejercicio perfecto que hay que hacer a partir de esta edad: hacer flexiones de rodillas.

Entrenadores especializados señalan que da igual cuándo entrenemos, ya que el músculo responde a cualquier edad y por ello nunca es tarde para empezar a entrenar fuerza. Además, empezar a entrenar fuerza con ejercicios suaves de poco peso es la mejor forma de introducirse poco a poco en el deporte a una edad madura. Para esta introducción, los expertos recomiendan hacer flexiones como primer ejercicio para conseguir una rutina estable.

La gran ventaja de las flexiones es que se pueden realizar en cualquier lugar sin necesidad de material ni experiencia previa. Además, las flexiones son muy efectivas y completas, ya que involucran a la mayoría de grupos musculares del cuerpo: brazos, espalda, pecho y piernas. Las flexiones pueden aumentar también la densidad ósea, lo que se convierte en un gran ejercicio a partir de una avanzada edad y cuando se va perdiendo fuerza en los huesos.

El objetivo de este ejercicio es ir progresando físicamente poco a poco; por ello, si somos principiantes, hay una manera que recomiendan los expertos para hacer flexiones. A partir de los 50, debemos hacerlas con las rodillas apoyadas en el suelo, ya que este método prioriza la técnica y la constancia. Esta versión de las flexiones permite trabajar los músculos de forma sencilla y constante mientras nos acostumbramos a realizar la versión más clásica. Así que ya sabes, si eres mayor de 50 y quieres empezar a hacer ejercicio constante, ponte con las flexiones con rodillas apoyadas.