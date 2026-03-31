Cuatro policías declararon a la juez que Samuel Vázquez «no pidió el voto para Vox» en el acto por el que fue condenado

La Policía Nacional puso en marcha un operativo de agentes infiltrados para vigilar a Samuel Vázquez en el acto sobre seguridad de Vox en el que participó, antes de las elecciones municipales de 2023, y por el que piden su inhabilitación acusándole de que no era un acto sobre seguridad, sino electoral.

Sin embargo, según los testimonios de los agentes que participaron en la misión, recogidos en la sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Vázquez no pidió el voto «para nadie».

Los cuatro policías que dan su testimonio son unánimes: ninguno señala que Vázquez pidiera el voto, reconociendo uno de ellos que «llegó una nota informativa de la unidad del régimen disciplinario por unos hechos que podían ser delictivos, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia, se analizó el acto realizado y se plasmó en el oficio de la Unidad de Asuntos Internos de 23 de mayo de 2023». Es decir, tres días después del evento.

El testimonio de los policías

Según recoge la sentencia, el primero de ellos señala: «Es cierto que el acusado no pidió el voto para nadie e insistió en que iba como invitado». Lo mismo sobre el segundo agente, quien grabó el acto (tal y como «se lo comisionó el jefe de sección»), del que se señala que «no recuerda si el acusado pidió el voto para algún partido político». También el tercero, «el acusado en un momento dijo que no iba a pedir el voto para nadie», añadiendo que «el acusado en un momento dijo que no lo iba a pedir para nadie porque le podían estar vigilando en régimen disciplinario».

Y el cuarto y último, el encargado de incoar diligencias por asuntos internos tras requerirles por un escrito de un Juzgado de Fuenlabrada, de analizar varias cuentas de X (anteriormente Twitter), concluye que «en la cartelería usada» y en los comentarios «no se pedía el voto».

Sin embargo, para la juez Susana González de la Varga, del Tribunal de Instancia de Móstoles, el testimonio de los policías infiltrados no es suficiente.

La magistrada se basa en la sentencia que dictó en 2001 la Audiencia Provincial en Tarragona, donde estimó que pedir el voto también se consideraba «indicar el apoyo activo a los candidatos o al partido». ¿Lo hizo Samuel? Se da la circunstancia de que era un acto que estaba programado de antes, lo que hizo que, cuando se celebró, no hubiera ningún cartel donde se pidiera el voto o se ajustase a la cartelería que tuvo Vox en campaña.

Vázquez, perseguido por crítico

Vázquez se enfrenta a una pena de 10 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer la política, así como su inhabilitación como policía, en caso de confirmarse la sentencia.

De hecho, según señalan fuentes conocedoras, el delito de Vázquez sería difícil de probar, teniendo en cuenta que fue invitado como experto de seguridad, pues durante dos décadas se había dedicado a patrullar como policía nacional en Fuenlabrada, donde tuvo lugar el acto, con el objetivo de dar su visión del estamento policial y su crítica a la «politización de la cúpula».

Una postura crítica que lo llevó precisamente a fundar junto con Josema Vallejo la sociedad Una policía para el siglo XXI, «la asociación civil prescriptora de ciencia policial más grande de España y vamos a todos los sitios donde nos inviten, desde partidos a universidades, pasando por asociaciones civiles. Gracias, Isabel Pérez Moñino», señaló el propio Vázquez tras el evento.

¿Una sentencia con infracción de ley?

Además, según explican fuentes jurídicas a OKDIARIO, la pena de inhabilitación que le han impuesto sería ilegal, «ya que la ley electoral ya establece catálogo de penas accesorias, así que no le pueden poner otras del código penal», por lo que «la sentencia adolecería de infracción de ley». Ya que a Vázquez no solo se le aplica la Ley Orgánica Electoral General (LOREG), sino también el art. 56 del Código Penal (CP), que es el que permite inhabilitarle como policía.

A Vázquez se le condena por un supuesto delito contemplado en la Ley Orgánica Electoral General (LOREG), al considerar que, en plena campaña electoral en las municipales del 28 de mayo de 2023, Samuel Vázquez pidió el voto para Vox, al intervenir en un acto del partido en Fuenlabrada, junto con la candidata a la alcaldía, Isabel Pérez Moñino, pese a que los policías infiltrados que testificaron en el juicio negaron que lo hubiera hecho.

Según establece la LOREG, en base al art. 1444, se debe sancionar a los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y locales, a los Jueces, Magistrados y Fiscales y miembros de las Juntas Electorales, que difundan propaganda electoral o lleven a cabo otras actividades de campaña electoral.

Vázquez en aquel momento no había sido nombrado todavía por Vox como portavoz nacional. En 2023, este policía nacional intervenía en el acto como experto en seguridad, defendiendo una «revolución» en el modelo policial que le había llevado a sufrir la apertura de expedientes disciplinarios que hasta la fecha siempre ha ganado.