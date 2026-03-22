El único bar de Asturias dedicado a la Reconquista sufre la ira de la izquierda: «Es un honor ser facha»

Polémica en Oviedo por la apertura del bar patriota La Reconquista de Rosa Priede. Pintadas, amenazas, reseñas falsas y mensajes de «Gora ETA» ha sufrido esta empresaria en sólo una semana de apertura.

Abrir un bar llamado La Reconquista en Asturias se ha vuelto casi una profesión de riesgo. Desde que Rosa abrió la semana pasada, no se habla de otra cosa en Oviedo. Su vinacoteca, concebida como un bar-museo en la céntrica calle Campomanes, ha despertado el odio de la izquierda.

La Reconquista de Rosa es la diana del movimiento antifa. Lejos de amedrentarse, la propietaria reivindica su proyecto y responde a las críticas con contundencia en OKDIARIO: «Hoy en día, llamar facha a alguien por amar su país, su cultura o su bandera está completamente desvirtuado. Si eso es ser facha, es un honor».

Homenaje a las víctimas del terrorismo

El bar es el único patriota en Asturias dedicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil y a la Legión. Además, en sus vitrinas se reivindica la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo de ETA.

Toda la vinatería de la Reconquista está colocada al detalle: «Sí, tiene intención. No es sólo una decoración, es un museo», explica Rosa. Esta mujer luchadora es prima de un agente víctima de ETA, sobrina de un legionario, pareja de un guardia civil y cuenta con innumerables amigos en el Ejército y la Policía.

Fruto de ello, decidió dar el paso y emprender este negocio, que se ha convertido en tiempo récord en un punto de encuentro de afines patriotas que vienen también de León y provincias próximas a Asturias.

En su interior, los clientes pueden encontrar maniquíes uniformados, elementos históricos que recorren desde los orígenes de la Reconquista hasta etapas como los Reyes Católicos o el Imperio español, así como un monolito dedicado a las víctimas del terrorismo. La decoración se completa con una Virgen de Covadonga elaborada con carbón, en alusión a la tradición minera asturiana.

Sin embargo, la ola antiespañola del País Vasco y Cataluña ha hecho mella en la cuna de la España cristiana. Pese a ello, la desproporcionada reacción de la ultraizquierda le ha sorprendido. Lo que para su propietaria es un reconocimiento cultural e histórico ha sido interpretado por algunos sectores de la izquierda como un símbolo ideológico.

Boicot en redes y presión de la izquierda

A ello se suma una campaña de boicot en redes sociales, con reseñas negativas que, según denuncia la dueña, proceden de perfiles falsos y de personas que ni siquiera han visitado el establecimiento. También asegura que se han manipulado imágenes mediante inteligencia artificial para difundir acusaciones falsas sobre el ambiente del local.

La presión no se ha limitado al ámbito digital. Rosa afirma que se han convocado concentraciones frente a su negocio e incluso acciones para provocar dentro del propio bar. Pese a ello, insiste en que su establecimiento «no tiene nada en contra de nadie» y defiende que cualquier persona es bienvenida.

Además, subraya que su iniciativa tiene un componente personal, ya que ha vivido de cerca el impacto del terrorismo y cuenta con familiares vinculados a las fuerzas de seguridad. Por ello, considera su bar un homenaje legítimo y necesario.

A pesar del clima de tensión, Rosa asegura que seguirá adelante con su negocio. «Es mi trabajo y no voy a bajar la persiana por cuatro personas que intenten intimidarme», concluye, «todos tenemos que pagar las facturas».