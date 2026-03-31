La asesora de Begoña Gómez esconde al juez Peinado más del doble de los actos de negocios que hicieron juntas

La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez –a su vez, directora de Programas de la Presidencia del Gobierno–, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la causa sea juzgada con un jurado popular. Gómez y Álvarez, cabe recordar, están imputadas por malversación por la contratación de ésta última en La Moncloa y su dedicación a las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno.

En este escrito, Álvarez rebate la decisión del juez y critica que se le acuse de malversación por haber dedicado a los negocios de Gómez «medio minuto al día». Señala que Peinado sólo ha acreditado la asistencia de la asesora, con Begoña, a diez actos a lo largo de ocho años. En realidad, Álvarez ha acompañado a la mujer del presidente del Gobierno en muchos más, vinculados bien a su cátedra de Transformación Social Competitiva o a sus intereses en América Latina o en el mundo rural.

El escrito presentado por Cristina Álvarez hace alusión a diez actos recogidos por Peinado en su última resolución, desde 2019 a 2014. El magistrado ha documentado la presencia de la asesora, por ejemplo, en un encuentro estatal sobre el mundo rural, organizado por Fademur —organización en la que Gómez colaboraba como «impulsora de proyectos»—; en la propia firma del convenio de creación de la cátedra de la Complutense, como publicó este periódico; en el III Encuentro Estatal Ruraltivity; en la presentación de la patronal Conpymes; en la Feria Nacional para la Repoblación, Presura, en 2021; en la mesa redonda sobre Talento Senior celebrada en Ifema; en uno de los talleres del XX Congreso de Fundraising, impartido por Gómez; en una reunión con el equipo de la cátedra, en la calle Serrano de Madrid, revelado por este periódico; en el Segundo Encuentro de la Alianza de Mujeres Rurales, en el que incluso «participó en la mesa de trabajo junto al resto de participantes como una integrante más»; y en la gala Top 100 Mujeres Líderes, organizada por el diario El Español, en la que Begoña Gómez «fue premiada por su trayectoria profesional privada», recoge el juez.

En su escrito, Cristina Álvarez ironiza: «Un acto cada nueve meses y medio. En realidad, menos, porque uno fue en fin de semana, otro en domingo y otro un desayuno en una cafetería». Concluye: «Menos de un acto al año». Y con mofa, destaca su defensa: «Concluimos que, tras un agotador esfuerzo investigador durante dos años, la dedicación de mi patrocinada a tareas privadas que ha logrado acreditar el Juzgado se reduce a la asistencia a una serie de actos, el envío de unos correos y la presencia en algunas reuniones».

En realidad, Cristina Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a más actos de los que Peinado recoge en su resolución.

Ya en noviembre de 2018, apenas cuatro meses después de su llegada a La Moncloa, la asesora fue con la mujer del presidente del Gobierno a la segunda edición de la Feria Presura, celebrada en Soria. Esta feria está impulsada por El Hueco, una plataforma a la que la mujer de Sánchez lleva años vinculada como «experta en el Tercer Sector».

Álvarez también estuvo en el 5º Encuentro de Emprendedores Ruraltivity, en junio de 2022. La asesora, incluso, se prestó a ejercer de fotógrafa de Begoña Gómez con varias asistentes.

La asesora, como ha publicado este periódico, ha acompañado a la esposa del presidente del Gobierno, en calidad de directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, en viajes por toda España.

En junio de 2019, se desplazaron juntas a Barcelona para asistir al evento Cuántica, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

En 2022, Gómez fue una de las ponentes del curso Rural 2030, nuevos liderazgos para la transformación positiva del medio rural, organizado por la Universidad de Andalucía y la Diputación de Huelva (PSOE), que se celebró en Arroyomolinos de León (Huelva). Con ella acudió su secretaria a cargo de La Moncloa. Ambas no dudaron en fotografiarse juntas disfrutando de un distendido almuerzo.

En febrero de 2023, asistieron a las jornadas de la Semana Mujer y Ciencia, organizadas por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en Burgos. Álvarez se había encargado incluso previamente de gestionar la participación de Begoña Gómez en estas jornadas sobre ciencia.

Igualmente, Álvarez ha asistido a distintos eventos de la cátedra, como las conferencias Tendencias de captación de fondos en universidades y hospitales o Tendencias de captación de fondos en emergencias e investigación, en la que ejerció incluso de azafata, asistiendo al público interesado en plantear preguntas a Gómez. También acudió a la mesa redonda Liderazgo de la mujer como motor de la transformación social.

Álvarez acompañó también a Gómez, en julio de 2022, a un acto de la Fundación Pablo Iglesias con Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google. Se da la circunstancia de que, como ha revelado la investigación, la asesora solicitó a la compañía una colaboración con la cátedra.

En julio de 2023, asistió también al Foro CES Casilla Empresa Solidaria, en el que Gómez participó también como «directora de cátedra».

Envío de correos

La defensa de Cristina Álvarez también sostiene que el envío de correos electrónicos, con gestiones para la cátedra, entraría en el ámbito de las funciones de la asesora.

«Si calculamos unos diez minutos para la redacción de cada correo, estamos hablando de 210 minutos en tres años, es decir, 70 minutos al año, o lo que es lo mismo, 11 segundos de dedicación al día», sostienen para rebatir al juez.