OKDIARIO le refresca la memoria a la asesora de Begoña

En un escrito presentado ante el juez Peinado, la defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, rebate la decisión del juez de imputarla junto a su jefa y critica que se le acuse de malversación por haber dedicado a los negocios privados de la mujer del presidente «medio minuto al día». Y para justificarse señala que el magistrado sólo ha podido acreditar su asistencia en ocho años a una decena de actos organizados por Begoña Gómez, vinculados a su cátedra de Transformación Social Competitiva o a sus intereses en América Latina o en el mundo rural.

Es cierto que Peinado ha documentado la presencia de Álvarez en diez actos, motivo que sirve a la asesora para decir que son pocos, pero a la directora de Programas de Presidencia del Gobierno se le ha olvidado el pequeño detalle de que el juez sólo recoge una parte de los actos de negocios privados a los que acudió acompañando a la mujer de Pedro Sánchez, pero que son bastantes más, como ha acreditado OKDIARIO. Es decir, que son todos los que están en la resolución judicial, pero no están todos los que son. Dice la defensa de Álvarez en tono jocoso: «Concluimos que, tras un agotador esfuerzo investigador durante dos años, la dedicación de mi patrocinada a tareas privadas que ha logrado acreditar el Juzgado se reduce a la asistencia a una serie de actos, el envío de unos correos y la presencia en algunas reuniones».

Que Peinado podría haber ampliado el abanico de eventos privados en los que la asesora acompañó a su jefa es obvio, tanto como que las cuentas de la defensa de Cristina Álvarez son erróneas: porque ya en noviembre de 2018, apenas cuatro meses después de su llegada a La Moncloa, la asesora fue con la mujer del presidente del Gobierno a la segunda edición de la Feria Presura, celebrada en Soria. Esta feria está impulsada por El Hueco, una plataforma a la que la mujer de Sánchez lleva años vinculada como «experta en el Tercer Sector». Álvarez también estuvo en el 5º Encuentro de Emprendedores Ruraltivity, en junio de 2022. La asesora, incluso, se prestó a ejercer de fotógrafa de Begoña Gómez con varias asistentes. Y muchos más de los que aparecen en el escrito del juez. OKDIARIO los tiene todos documentados.