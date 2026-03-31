El nombre de niña que se ha puesto de moda en 2026: tiene 7 letras, de origen griego y con mucha personalidad

En los últimos meses hay un nombre de niña, que por lo visto, empieza a escucharse más de lo habitual cuando alguien tiene que elegir cómo llamar a su hija. No se trata de uno de los clásicos ni tampoco de los que se repiten en cada clase. De hecho, sigue siendo poco común, pero precisamente por eso está llamando la atención. Se trata de Artemis, nombre de origen griego que se ha convertido en una opción que en 2026 empieza a abrirse hueco entre quienes buscan algo diferente sin caer en lo raro.

Este no es un nombre que haya aparecido de golpe ni que esté ligado a una moda concreta, sino que más bien ha ido ganando presencia poco a poco, casi sin hacer ruido y todo apunta a que dentro de nada hablaremos de él, como uno de los nombres que no sólo está de moda, como parece que ahora por fin pasa, sino en uno de los nombres que más guste a los nuevos padres. Y lo cierto es que entendemos el porqué ya que Artemis, tiene algo que hace que funcione ya que suena distinto, pero no extraño. Se entiende, se recuerda y no necesita explicación cuando lo escuchas por primera vez.

Además, no está creciendo igual en todas partes. Según los datos del INE, donde más empieza a verse es en Cataluña, especialmente en Barcelona, donde este tipo de nombres con personalidad suelen encajar mejor. También empieza a aparecer en Madrid, aunque en menor medida. Y hay un detalle que sorprende a muchos: aunque se asocia sobre todo a niña, también lo llevan hombres, lo que refuerza ese carácter poco habitual para un nombre que por otro lado, tienen un origen y un significado bastante profundos. Conozcamos más sobre este nombre de origen griego, que tiene todo para ser de los que marquen la tendencia en los próximos años.

El nombre de niña d origen griego que se pone de moda

Artemis es un nombre de origen griego que seguro que te suena ya que lo habrás escuchado, cuando te explicaron la mitología griega mientras estudiabas. En concreto, está directamente relacionado con Artemisa, una de las diosas más conocidas de la Antigua Grecia. Era la diosa de la caza y de los bosques, pero también estaba vinculada a la protección, especialmente de los niños y de la naturaleza. Era hija de Zeus y Leto, además de ser la hermana gemela de Apolo.

Más allá de la historia, lo interesante es lo que transmite el nombre. Artemisa era una figura independiente, fuerte, con un carácter muy marcado. No dependía de nadie y representaba una forma de entender la libertad que hoy en día encaja bastante con lo que muchas familias buscan. No es casualidad que nombres con ese tipo de significado estén ganando terreno.

Artemis mantiene todo eso, pero con una forma más sencilla. Tiene siete letras, es fácil de pronunciar y no necesita adaptaciones. Suena claro, directo, sin adornos. Y aun así, tiene personalidad. Es de esos nombres que no pasan desapercibidos, pero tampoco resultan excesivos.

También influye el hecho de que no esté masificado. No es un nombre que vayas a escuchar varias veces en el mismo entorno, y eso, para muchos padres, es importante. Se busca algo reconocible, pero que no esté repetido. Artemis encaja bastante bien en ese punto intermedio.

Otros nombres griegos que también están gustando

El caso de Artemis no es único. Forma parte de una tendencia más amplia en la que los nombres de origen griego están volviendo a tener presencia. No es algo nuevo del todo, pero sí se nota que cada vez interesan más. De este modo algunos, como Helena, nunca han desaparecido del todo y siguen funcionando porque tienen un sonido elegante y muy reconocible. Otros, como Chloe, han ganado popularidad en los últimos años, sobre todo por ese aire más moderno que tienen.

También hay nombres que hasta hace poco apenas se escuchaban y que ahora empiezan a verse más. Es el caso de Daphne, que poco a poco se va colando entre quienes buscan algo distinto. O Selene, que tiene un sonido muy particular y que cada vez aparece más en listas de nombres poco comunes.

Luego están opciones como Maia o Irene, que combinan bien tradición y sencillez. No son nombres nuevos, pero encajan con lo que muchos padres buscan ahora: algo que no sea excesivo, que tenga historia y que no esté demasiado repetido.

En todos estos casos hay un punto en común. Son nombres con significado, con recorrido, pero que permiten salirse de lo de siempre. Artemis, en ese sentido, no es una excepción, sino que es más bien otro ejemplo de hacia dónde están yendo muchas decisiones a la hora de elegir nombre en 2026. Y todo apunta a que seguirá creciendo, en los próximos años.