El mundo al revés: Otegi se hace la víctima y denuncia «amenazas de muerte» provocadas por el PP

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, denunció el lunes amenazas de muerte en una comparecencia ante un juzgado de Vitoria en calidad de perjudicado. Otegi, condenado por secuestro e integración en la banda terrorista ETA, asegura que recibió estas amenazas como resultado de un discurso de Javier de Andrés, líder del Partido Popular (PP) en el País Vasco, en diciembre de 2025.

Bildu, partido proetarra que lidera Otegi, ha señalado que los mensajes con amenazas de muerte se produjeron horas después de que De Andrés augurara el «exterminio» político de la formación nacionalista, en una intervención en el Parlamento vasco. Las representantes bilduetarras en la Mesa del Parlamento, actuando en nombre del grupo, denunciaron en su momento los hechos ante la Ertzaintza. Por ello, el lunes Arnaldo Otegi compareció como perjudicado ante la autoridad judicial.

Desde Bildu se justifican por lo sucedido y aseguran que han mantenido discreción con respecto a estos hechos, ya que la izquierda nacionalista vasca, dicen, «no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones». Sin embargo, han confirmado los hechos al haberse publicado una información al respecto en el medio El Correo. En la misma, desvelaban que Otegi había acudido ante la Justicia para testificar por las amenazas de muerte, que habían denunciado previamente las parlamentarias Eba Blanco y Eraitz Saez de Egilaz ante la Ertzaintza.

Bingen Zupiria, consejero vasco de Seguridad, ha condenado este martes las amenazas de muerte denunciadas por Arnaldo Otegi, y espera que su autor «pague por este delito». Asimismo, el político del PNV ha lamentado que «este tipo de hechos se está produciendo en más ocasiones de las que deberían producirse» con amenazas a políticos o partidos «mediante pintadas en paredes, mensajes anónimos o, incluso, mensajes donde el origen o la procedencia es conocido».

Otegi blanquea el terrorismo

Vinculado a ETA en el pasado, Otegi ofreció precisamente el lunes la última muestra de blanqueo del terrorismo de la banda. En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de X, el secretario general de Bildu destacó lo «espectacular y conmovedora» que resultó la última etapa de la Korrika, carrera en el País Vasco y Navarra para, teóricamente, reivindicar la lengua vasca, en la que se lucieron imágenes de, entre otros, Beatriz Etxeberría e Íñigo Zapirain, condenados a 485 y 45 años de cárcel por asesinato. «¡Somos vascos y estamos aquí!», compartió Arnaldo Otegi, sin hacer mención alguna sobre el enaltecimiento de etarras condenados.