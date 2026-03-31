Hacer pilates está bien, pero hay un ejercicio mejor para combatir la alergia primaveral y lo recomiendan los médicos

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La llegada de la primavera invita a salir, moverse y aprovechar el aire libre, pero para quienes padecen alergia primaveral esta estación puede convertirse en un desafío constante. Es habitual que muchas personas padezcan estornudos, congestión nasal, picor de ojos o dificultad para respirar, lo que afecta directamente al rendimiento físico. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), millones de personas experimentan alergias estacionales cada año. Sin embargo, esto no significa que debas renunciar al ejercicio, sino que es necesario adoptar estrategias adecuadas. En ese sentido, practicar deporte al aire libre siendo alérgico es posible si se actúa con planificación, información y prevención.

Desde la Clínica DKF señalan que ajustar la rutina deportiva y tomar ciertas precauciones puede ser decisivo para quienes sufren este problema. «La clave está en anticiparse a los factores que agravan los síntomas y en proteger el organismo antes, durante y después del entrenamiento», mencionan los especialistas. Asimismo, organismos como la Academia Estadounidense de Alergia Otorrinolaringológica recomiendan adaptar horarios, elegir bien el entorno y escuchar las señales del cuerpo. De este modo, es posible mantener una vida activa sin que la alergia limite el bienestar. Más allá de las estrategias externas, uno de los factores más importantes es la capacidad de escuchar al propio cuerpo. La Clínica Celta enfatiza que entrenar con alergia primaveral no consiste en ignorar los síntomas, sino en comprender los límites del organismo en cada momento. Si durante la actividad aparecen señales como dificultad para respirar, mareos o fatiga excesiva, es fundamental detenerse y evaluar la situación. Forzar el cuerpo en estas condiciones puede empeorar los síntomas e incluso derivar en complicaciones, como episodios de asma inducidos por el ejercicio.

¿Cómo hacer ejercicio al aire libre con alergia primaveral?

Realizar actividad física cuando se sufre alergia requiere un enfoque más consciente. Ya no es salir a entrenar, sino de preparar el cuerpo para minimizar el impacto de los alérgenos.

Una de las primeras recomendaciones es consultar con un especialista, quien podrá ajustar el tratamiento según las necesidades individuales y el tipo de ejercicio que se practique.

La Clínica DKF destaca la importancia de tomar la medicación prescrita entre 30 y 60 minutos antes del entrenamiento. «Este margen permite que los antihistamínicos o tratamientos indicados actúen de forma preventiva», sugieren los expertos.

Además, aconsejan realizar un calentamiento progresivo porque ayuda a que las vías respiratorias se adapten al esfuerzo, reduciendo el riesgo de molestias durante la actividad.

Otro aspecto clave es la protección física. Usar gafas de sol evita el contacto directo del polen con los ojos, mientras que mantenerse bien hidratado contribuye a que las mucosas no se resequen.

«Al finalizar el ejercicio, ducharse y cambiarse de ropa resulta fundamental para eliminar los restos de polen acumulados en la piel, el cabello y la vestimenta», comentan los profesionales.

¿Cuáles son los mejores horarios y lugares para entrenar en primavera?

Elegir el momento adecuado para entrenar puede reducir significativamente la exposición al polen. Según la SEAIC, los niveles de polen varían a lo largo del día, por lo que conviene informarse previamente y planificar la actividad en función de estos datos.

Por su parte, la Academia Estadounidense de Alergia Otorrinolaringológica recomienda evitar los días secos y con viento, ya que favorecen la dispersión de partículas en el aire. En cambio, los momentos posteriores a la lluvia suelen ser más favorables, ya que el polen se deposita en el suelo y disminuye su concentración ambiental.

Asimismo, las primeras horas de la mañana pueden resultar más seguras gracias al rocío, que ayuda a mantener el polen a raya. En cuanto a los lugares, es preferible evitar zonas con abundante vegetación o con presencia de las especies a las que se es alérgico.

¿Por qué la alergia al polen afecta al rendimiento deportivo?

La alergia primaveral no solo generan molestias superficiales, sino que desencadenan una respuesta inflamatoria que impacta directamente en el rendimiento físico. La Clínica DKF explica que esta inflamación afecta principalmente a las vías respiratorias, lo que puede dificultar la práctica deportiva.

La congestión nasal obliga a respirar por la boca, lo que reseca las vías aéreas y puede intensificar los síntomas. A su vez, la inflamación bronquial reduce la capacidad pulmonar, limitando la entrada de oxígeno y aumentando la sensación de fatiga. Este esfuerzo adicional para respirar provoca un desgaste energético mayor, lo que se traduce en cansancio prematuro.

Además, síntomas como el picor de ojos o la congestión pueden disminuir la concentración, afectando la coordinación y el rendimiento general. Por ello, es fundamental adoptar medidas que reduzcan la exposición al polen y protejan el sistema respiratorio.