La curiosa historia detrás del nombre de la cofradía del Águila y el motivo por el que suena el himno de Andalucía

Con la llegada del Martes Santo, el Cerro del Águila vuelve a ser uno de los puntos clave de la Semana Santa de Sevilla. No es nada nuevo, pasa cada año. Pero aun así, hay momentos que siguen llamando la atención, incluso a quienes ya lo han visto muchas veces. Uno de ellos llega justo en la salida y también en la entrada. Suena el Himno de Andalucía y, durante unos segundos, todo cambia ya que no es una marcha habitual, ni algo que se escuche en muchas cofradías. Y por eso mismo, hay quien se queda con la duda de porqué suena el himno y además, tampoco se sabe exactamente a qué se debe ese nombre de la cofradía.

La explicación no está sólo en la tradición o en lo que se ve en la calle. Tiene bastante más que ver con la historia del barrio, con cómo se formó el Cerro del Águila y con el papel que ha tenido la Virgen de los Dolores desde hace décadas. Aunque muchas veces se hable de la “cofradía del Águila», el origen del nombre no está ahí. Viene del propio barrio, y eso cambia bastante la perspectiva. El Cerro empezó a crecer en los años 20, en una zona que entonces quedaba bastante a las afueras. Eran terrenos baratos, sin demasiada planificación, donde poco a poco fueron asentándose familias. Según explica El Correo de Andalucía, buena parte de ese crecimiento tiene que ver con la llegada de trabajadores atraídos por la Exposición Iberoamericana de 1929. No llegaron todos a la vez ni con grandes medios, sino que fueron instalándose como podían, levantando sus casas, organizándose. Y así fue tomando forma el barrio.

La curiosa historia detrás del nombre de la cofradía del Águila

El nombre, en realidad, es más sencillo de lo que parece. Procede de una finca cercana que utilizó «Cerro del Águila» como reclamo para vender parcelas a partir de 1922. También encajaba con la imagen del lugar en aquella época, donde no era raro ver aves rapaces sobrevolando la zona. Con el tiempo, ese nombre se quedó. Y ya no como marca comercial, sino como identidad.

El Cerro del Águila no nace como otros barrios más planificados sino que se hizo poco a poco, con gente que llegaba buscando trabajo y terminó quedándose. Muchos venían de distintos puntos de Andalucía. Eso, aunque no se note a simple vista, marcó bastante el carácter del barrio. Había una mezcla de historias, pero también algo en común ya que se debía empezar de cero. En ese contexto, la vida religiosa no fue algo que llegara después. Fue creciendo a la vez. Antes incluso de que hubiera parroquia, ya se organizaban cultos en casas. Era una forma de reunirse, de crear algo en común. Y ahí es donde empieza a ganar peso la Virgen de los Dolores, pero no sólo como imagen, sino como punto de referencia para el barrio, de modo que poco a poco se acabó convirtiendo en algo central.

Por qué suena el himno de Andalucía en su procesión

Aquí viene lo que mucha gente no sabe ya que el Himno de Andalucía no es algo de toda la vida en el Cerro. El Correo de Andalucía, explica que la primera vez que sonó fue en 1995 y lo hizo además, en una procesión extraordinaria por el 50 aniversario de la hermandad sin que fuera una elección al azar, ya que la idea era rendir homenaje a los andaluces que habían llegado al barrio décadas antes.

Y al año siguiente, en 1996, volvió a sonar y fue en ese momento cuando de alguna manera parece que comenzó a convertirse en costumbre. Es decir, no hubo una decisión oficial que lo fijara como tradición desde el principio sino que sencillamente funcionó dado que el barrio lo asumió como algo propio y la hermandad lo mantuvo. Luego con el tiempo, se ha acabado convirtiendo en uno de esos momentos que ya forman parte del Martes Santo en el Cerro. De hecho, hay gente que lo espera más que cualquier otra cosa. Y también es verdad que no es algo habitual en otras cofradías, lo que lo hace todavía más reconocible.

En definitiva, cuando hoy suene el Himno de Andalucía en el Cerro del Águila no hará falta que nadie explique nada, sino que de alguna manera es algo que se entiende sólo aunque no conozcas toda la historia. Está la Virgen, el barrio y todo lo que hay detrás, con gente que llegó hace años, familias que se quedaron, y una forma de vida que se fue construyendo poco a poco. Por eso ese instante no es solo música, sino que en el fondo, es una forma de recordar todo eso sin necesidad de decirlo en voz alta. Y quizá ahí está la clave de por qué sigue funcionando igual cada año.