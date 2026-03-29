Procesión de La Borriquita en Sevilla: horario, recorrido y cuánto tiempo tarda en pasar

La Semana Santa de Sevilla arranca hoy, domingo 29 de marzo, con una de las procesiones más reconocibles de toda la semana y que no es otra que la salida de La Borriquita. La cofradía, que representa la entrada de Jesús en Jerusalén, vuelve a llenar hoy de palmas blancas y ambiente familiar las calles del centro en una jornada muy esperada por sevillanos y visitantes.

Este año, sin embargo, llega con algunos cambios importantes que afectan directamente a los horarios. La Hermandad ha adelantado su salida, lo que modifica también el paso por algunos de los puntos más concurridos del recorrido. Un detalle clave para quienes quieran verla sin perderse los momentos más destacados, y es que a diferencia de otras jornadas más largas y densas, el paso de La Borriquita es relativamente rápido. Por todo ello, elegir bien el lugar y la hora puede marcar la diferencia entre verla con tranquilidad o encontrarse con calles completamente llenas así que toma nota porque te ofrecemos los horarios, recorrido y el resto de detalles para no perderte esta procesión.

Horario de La Borriquita en Sevilla hoy, Domingo de Ramos

La procesión inicia su recorrido desde la Iglesia Colegial del Divino Salvador, uno de los puntos más céntricos de la ciudad. La salida está prevista en torno a las 14:15 horas, algo antes de lo habitual.

A partir de ahí, estos son los momentos clave del recorrido, con los horarios que debemos tener en cuenta:

Salida del Salvador: 14:15 horas

Paso por la Campana (inicio de la Carrera Oficial): 15:35 horas

Entrada en la Catedral: 16:41 horas

Salida de la Catedral (último paso): 17:20 horas

Entrada de regreso en el Salvador: 18:30 horas

El adelanto del horario es la principal novedad de este año. La intención es facilitar el desarrollo de la jornada y que se puedan ajustar mejor los tiempos del Domingo de Ramos, que suele ser uno de los días más intensos en el arranque de la Semana Santa.

Recorrido completo de La Borriquita 2026

El itinerario se mantiene en gran medida dentro del casco histórico, con calles estrechas y muy transitadas desde primera hora de la tarde. El recorrido previsto es el siguiente:

Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero y regreso a la plaza del Salvador.

Como decimos, se trata de un recorrido bastante concentrado en el centro, lo que facilita verla en varios puntos si se planifica bien, aunque también implica mayor afluencia de público.

Cuánto tarda en pasar La Borriquita

Uno de los datos que más interesa a quienes acuden a ver la procesión de La Borriquita en Sevilla es el tiempo que tarda en pasar la cofradía. En este caso, no es especialmente largo. El cortejo está formado por algo más de 500 nazarenos y un único paso, lo que hace que el tiempo de paso se sitúe en torno a los 25 o 30 minutos, dependiendo del punto del recorrido. Esto significa que no es una procesión especialmente extensa, pero sí muy concentrada. Por eso, en zonas clave puede resultar complicado encontrar sitio si se llega con poco margen.

Dónde ver La Borriquita

Hay varios lugares donde la procesión se vive de forma especialmente intensa por lo que se consideran mejores para verla. Uno de los más conocidos es la salida desde el Salvador ya que la rampa de la iglesia es uno de los momentos más esperados. Es ahí donde se concentra gran parte del público, por lo que se recomienda llegar con bastante antelación si se quiere ver bien. Otro punto interesante es la calle Cuna, donde el paso atraviesa un tramo más estrecho que permite verlo más cerca. También suele ser muy especial el momento de la entrada, ya por la tarde, cuando el ambiente es más relajado.

Una cofradía marcada por los más pequeños

La Borriquita tiene un carácter muy particular dentro de la Semana Santa sevillana. Es conocida como la cofradía de los niños, ya que buena parte del cortejo está formado por los más pequeños, que portan palmas blancas. Esa imagen es una de las más reconocibles del Domingo de Ramos y marca, de alguna forma, el inicio simbólico de toda la semana. La hermandad cuenta con un sólo paso y está acompañada por música de cornetas y tambores, lo que refuerza ese ambiente alegre que la diferencia de otras jornadas más sobrias.

Un inicio de Semana Santa con cambios en los horarios

El adelanto en la salida es una de las claves de este año para La Borriquita. Aunque no cambia el recorrido, sí afecta a la planificación de quienes quieran seguir la procesión. Y en un día como hoy, con miles de personas en el centro de Sevilla desde primera hora, anticiparse es casi obligatorio para encontrar un buen sitio y no perderse La Borriquita de Sevilla que como todos los años marca el arranque de la Semana Santa además de ser una procesión bastante distinta a las que llegarán en días posteriores.