La Macarena homenajeará al maquinista sevillano fallecido en Gélida: llevará su medalla en la Madrugada

El pasado mes de enero será recordado como uno de los más trágicos a nivel nacional tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Apenas 48 horas después del terrible suceso en Córdoba, que dejó 46 fallecidos, un muro de hormigón se desprendió y cayó sobre la vía. El convoy, con 37 viajeros a bordo y en dirección a Manresa, chocó con dicho muro, provocando la muerte del joven maquinista sevillano Fernando Huertas.

Tras darse a conocer el nombre del maquinista, numerosas muestras de cariño hacia familiares y conocidos inundaron las redes sociales. Sin embargo, hay dos que sus allegados guardarán con especial emoción, debido a la devoción que el joven sentía por el Sevilla FC y la Hermandad de la Macarena.

Muestras de cariño

La entidad nervionense, que ya había mostrado sus condolencias en redes sociales, colocó durante el partido contra el Athletic Club de Bilbao una camiseta con su nombre en el asiento que él ocupaba en el estadio. Además, invitó a familiares y amigos al encuentro y se guardó un minuto de silencio en su memoria y en la de las víctimas de Adamuz.

Por su parte, la Hermandad de la Macarena mostró su cercanía de manera más espiritual y familiar. La entidad puso a disposición de la familia la Basílica de la Macarena para celebrar el funeral y ofreció la posibilidad de organizar una misa en honor a Fernando, acompañando a los seres queridos «con cercanía fraterna y oración».

Este gesto, que refleja la devoción y el compromiso de Fernando con la Hermandad, permitió que sus allegados pudieran despedirlo junto a sus compañeros de la Macarena.

Ahora, con motivo de la Semana Santa 2026, la Hermandad de la Esperanza Macarena ha decidido rendir un homenaje muy especial a Fernando durante la estación de penitencia de la Madrugá del Jueves Santo. La medalla del joven maquinista irá prendida en la cintura de la Virgen de la Macarena como reconocimiento a su memoria y a su vínculo con la hermandad, además de acompañar a la imagen en uno de los momentos más solemnes de la ciudad de Sevilla.