Hallazgo inaudito de la NASA en Marte: una extraña superficie está cambiando la velocidad de rotación del planeta

Importante descubrimiento de la NASA en Marte. La nave espacial InSight de la NASA ha aportado nuevos datos sobre el planeta rojo y esto tiene que ver con la velocidad a la que gira. Un estudio publicado en Journal of Geophysical Research: Planets revela que una gran estructura oculta bajo la región volcánica de Tharsis podría estar alterando su rotación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el descubrimiento de la NASA con Marte.

La nave espacial InSight de la NASA lleva desde su aterrizaje en el año 2018 aportando datos sobre uno de los grandes enigmas para los científicos: ¿hubo vida en el planeta rojo? Todos los estudios sugieren que en su día hubo vida microbiana, pero no hay datos que aporten una certeza real. Ahora un nuevo estudio publicado recientemente se centra en la velocidad de rotación del planeta y su motivo: la región volcánica de Tharsis podría estar alterando la rotación de la tierra marciana.

Tharsis, así fue bautizada, una región de Marte de 6.000 kilómetros de extensión y que se caracteriza por los numerosos volcanes que habitan sobre la corteza. Este complejo volcánico está en el punto de mira de los investigadores porque al parecer podía estar creando una anomalía gravitatoria que está haciendo girar más rápido al planeta rojo. A esta conclusión ha llegado el equipo dirigido por Bart Root, profesor de exploración planetaria en la Universidad Tecnológica de Delft, que investiga lo que hay debajo de la corteza marciana.

Descubrimiento de la NASA en Marte

La misión InSight de la NASA ha aportado nuevos datos sobre la estructura que hay oculta bajo la región Tharsis y lo ha relacionado con la alteración de su rotación. Esta conclusión ha sido publicada en Journal of Geophysical Research: Planets.

«La misión InSight de la NASA nos ha proporcionado nueva información sobre la corteza de Marte, lo que nos permite reevaluar nuestra comprensión de la hipótesis de la elevación de Tharsis», dicen las primeras líneas de este estudio que también deja claro que: «Persiste una discrepancia entre las predicciones y lo observado en el campo gravitatorio alrededor de la región de Tharsis».

«Descubrimos que una gran anomalía de masa bajo Tharsis, que se desplaza hacia arriba dentro del manto (la capa que se encuentra debajo de la corteza), puede explicar las amplias variaciones residuales del campo gravitatorio», explican los científicos. «Además, encontramos estructuras ocultas en la corteza marciana que no presentan manifestaciones superficiales, lo que sugiere una geología mucho más compleja de Marte, oculta bajo la superficie», dice sobre el nuevo descubrimiento de la NASA en Marte.

Más hallazgos

Esta gran anomalía bajo la masa de Tharsis que podría estar alterando el proceso de rotación de Marte es el último descubrimiento de los muchos que ha hecho la NASA recientemente en tierras marcianas. Este se une a los antiguos ríos ocultos que detectó el rover Perseverance hace unos meses bajo el planeta rojo.

Este hallazgo, en el cráter Jezero, tiene su importancia, ya que desvela que esta tierra pudo haber sido habitable muchos años atrás. La NASA descubrió en este punto del planeta antiguos canales fluviales y depósitos sedimentarios que se caracterizan por dejar el agua en movimiento. Esto daría un giro a los acontecimientos en el planeta rojo, que siempre se ha considerado como un mundo seco y estéril.