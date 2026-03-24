Estalla la preocupación entre los astrónomos: confirman que Marte acaba de sufrir la peor tormenta solar de su historia instrumental

Confirman que Marte acaba de sufrir la peor tormenta solar de su historia instrumental, la preocupación estalla entre los astrónomos. La última frontera a la que se enfrenta la humanidad es la conquista de un lugar del planeta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que nos hace el viaje a este lugar más complicado.

No es fácil empezar a tener en mente algunos elementos que llegan a toda velocidad y pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa. Este viaje hacia las estrellas puede tener algunas peculiaridades que pueden estar marcadas por unos cambios que nos golpearán de lleno y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de conocer un poco más el punto del universo en el que vamos a poder llegar. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Esta tormenta en Marte puede cambiarlo todo.

Los astrónomos muestran su preocupación

En análisis y estudio de los planetas a los que el ser humano va a llegar en unos años puede estar marcado por un tiempo que no sólo es importante en el planeta, puede acabar siendo el que nos haga este recorrido más largo o complicado. El sol, juega un papel relevante en esta exploración espacial.

Deberemos estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estas jornadas en las que cada detalle puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que realmente cada elemento cuenta.

Estas noticias que llegan de lejos no traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Estamos ante un fenómeno que nadie hubiera imaginado que acabaría llegando desde lejos y puede convertirse en un problema. Es hora de saber un poco más qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

Parece que, desde Marte, donde ya ha llegado la última tecnología que puede ir dándonos algunos detalles de lo que puede pasar en breve, donde ya hay elementos que el propio ser humano ha traído para hacer más fácil este viaje, hay una serie de señales que pueden cambiarlo todo.

Marte acaba de sufrir la peor tormenta solar instrumental de su historia

Tal y como explican desde la Agencia Espacial del Espacio: «En mayo de 2024, la Tierra fue golpeada por la mayor tormenta solar registrada en más de 20 años. Envió la atmósfera de nuestro planeta a sobremarcha, desencadenando auroras brillantes que se vieron tan al sur como México. Esta tormenta también golpeó Marte. Afortunadamente, los dos Mars Orbiters de la ESA, Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), estaban en el lugar correcto en el momento correcto, con un monitor de radiación a bordo de TGO recogiendo una dosis equivalente a 200 días «normales» en solo 64 horas. Un nuevo estudio publicado hoy en Nature Communications ahora revela con mayor profundidad cómo esta intensa y tormentosa actividad afectó al Planeta Rojo».

Siguiendo con la misma explicación: «»El impacto fue notable: la atmósfera superior de Marte fue inundada por electrones», dice el investigador de la ESA Jacob Parrott, autor principal del estudio. «Fue la mayor respuesta a una tormenta solar que hemos visto en Marte». La supertormenta causó un aumento dramático de los electrones en dos capas distintas de la atmósfera de Marte a altitudes de alrededor de 110 y 130 km, con números que aumentaron en un 45% y un smós ofrederor 278%, respectivamente. Esta es la mayor parte de los electrones que hemos visto en esta capa de atmósfera marciana. «La tormenta también causó errores informáticos para ambos orbitadores, un peligro típico del clima espacial, ya que las partículas involucradas son tan energéticas y difíciles de predecir», agrega Jacob. «Afortunadamente, la nave espacial fue diseñada con esto en mente, y construida con componentes resistentes a la radiación y sistemas específicos para detectar y corregir estos errores. Se recuperaron rápido».

Lo que puede pasar es un destacado cambio de tendencia: «La supertormenta se experimentó de manera muy diferente en la Tierra y en Marte, destacando las diferencias entre los dos mundos. En la Tierra, la respuesta de la atmósfera superior fue más apagada, gracias al efecto de blindaje del campo magnético de la Tierra. Además de desviar muchas partículas de tormenta solar lejos de la Tierra, el campo magnético también desvió algunas hacia los polos de la Tierra, donde hicieron que el cielo se iluminara con auroras». En Marte el impacto de estas tormentas puede cambiar por completo la forma de llegar a este planeta.