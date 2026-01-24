Fact checked

Este sábado, más de 16.700 médicos se enfrentarán al examen MIR 2026 para optar a una de las 9.276 plazas de formación sanitaria especializada ofertadas por el Ministerio de Sanidad, pero con incertidumbres y una pésiuma gestión de la convocatoria de la ministra Mónica García. La convocatoria vuelve a batir récord de participación y consolida una tendencia al alza en el número de aspirantes, que crece en más de 1.700 candidatos respecto al año anterior, en un contexto marcado por la escasez de profesionales y el envejecimiento de las plantillas médicas.

La presión competitiva vuelve a ser elevada: por cada plaza MIR concurren casi dos aspirantes, una ratio que apenas ha variado en la última década pese al aumento progresivo de plazas. En 2022 se ofertaron algo más de 8.100, en 2024 se superaron las 8.700 y en esta edición se alcanza un nuevo máximo, aunque los expertos advierten de que el crecimiento sigue siendo insuficiente para compensar jubilaciones y déficits estructurales en especialidades clave como Medicina de Familia, Psiquiatría o Anestesiología.

Del total de solicitantes, 782 han quedado inicialmente excluidos del proceso, si bien Sanidad ha permitido que realicen el examen mientras se resuelven los recursos administrativos presentados. Una decisión excepcional que vuelve a poner el foco en la complejidad burocrática del acceso al MIR y en los ajustados plazos de gestión de la convocatoria, cuyas listas definitivas se publicaron apenas días antes de la prueba.

El examen mantiene el formato de los últimos años: 200 preguntas tipo test, con cuatro opciones de respuesta y una sola correcta, a las que se suman 10 preguntas de reserva. Un cuarto de los ejercicios incluyen imágenes clínicas, y el tiempo total para completar la prueba es de cuatro horas y media. La calificación final combina el resultado del examen (90 %) con el expediente académico (10 %), lo que determina el orden de elección de plaza en la adjudicación, prevista para la primavera.

Comunidades autónomas

Las pruebas se celebran de forma simultánea en todas las comunidades autónomas, con sedes repartidas por el territorio nacional para garantizar la igualdad de condiciones. Como en convocatorias anteriores, el acceso a las aulas está estrictamente regulado y el incumplimiento del horario supone la exclusión automática del examen.

Más allá de la logística, el MIR 2026 vuelve a evidenciar una paradoja persistente del sistema sanitario español: cada año se forman más médicos, pero no al ritmo que exige la demanda asistencial. Colegios profesionales y sociedades científicas llevan tiempo reclamando una planificación más ambiciosa de las plazas MIR, especialmente en aquellas especialidades donde la falta de relevo generacional amenaza con agravar listas de espera y sobrecargar los servicios.

El examen de este sábado no sólo decidirá el futuro profesional de miles de médicos jóvenes, sino que vuelve a actuar como termómetro de un sistema que sigue dependiendo del MIR como único gran filtro de acceso a la especialización, sin que la oferta termine de alinearse con las necesidades reales de la sanidad pública.