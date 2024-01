Más frecuente de lo que crees: ¿por qué nos tiemblan los párpados?

Fact checked

Si sientes un espasmo en la zona del ojo, tanto en uno de ellos como en ambos, no te preocupes. Esos movimientos repentinos, inesperados y por qué no un poco molestos, no sólo son comunes sino que en inicio no representan ningún problema grave de salud. Entonces, ¿por qué nos tiemblan los párpados? ¿qué se puede hacer para evitarlo y cuándo deberías ver ir al médico?

Éstas son algunas de las principales preguntas que se hacen aquellos obligados a convivir con el temblor del párpado, fenómeno subclasificado en eventos como el temblor del párpado propiamente dicho, el espasmo hemifacial y el blefaroespasmo esencial.

¿Por qué nos tiemblan los párpados?

Este tic se produce como consecuencia de un desplazamiento rápido y pequeño del párpado que no afecta la visión en absoluto. Normalmente se generan por la acumulación de estrés o cansancio, y por eso son cada vez más frecuentes. Lamentablemente, nuestros hábitos de vida hacen, que en general, tengamos tendencia al agotamiento físico y mental.

La buena noticia es que la mayoría de los temblores del párpado son leves y desaparecen sin tratamientos.

Por supuesto, puedes ayudar no sólo intentando evitar el estrés y la ansiedad sino también reduciendo el consumo de café y alcohol que son otros dos desencadenantes de estos espasmos. Además, en la medida de lo posible haz deporte o entrena para mantenerte relajado naturalmente y así no tener que recurrir a diversos fármacos. Con estos simples cambios en tu vida, los espasmos deberían reducirse notablemente. Si eso no pasa, tendrás que hacerte un hueco en la agenda para consultar a un oftalmólogo cuanto antes.

¿Qué es el espasmo hemifacial?

Hablamos de la respuesta a la contracción de los músculos de un sólo lado de la cara. Y aunque pueden empezar relativamente cerca del ojo, no siempre empiezan allí. En casos graves, el problema puede durar desde semanas hasta meses. Generalmente, se deben a un vaso sanguíneo que ejerce presión sobre un nervio facial y se procede a realizar una resonancia.

¿Qué es el blefaroespasmo esencial?

En este caso, se da por el cierre involuntario de uno o ambos párpados, y puede prolongarse varias horas. Excepcionalmente se cierran con tanta firmeza que se impide la visión, y se debe iniciar una terapia para recuperar el sentido. Mientras se sigue investigando, los doctores no saben aún por qué estos cierres involuntarios afectan sólo a algunas personas.

Tratamiento del espasmo y temblor de los párpados

Quienes sufren tales espasmos siendo algo que se repite y no desaparece tienden a ser objeto de tratamientos como las inyecciones de toxina botulínica. Parecidas a una vacuna cualquiera, incorporan un relajante muscular que se inyecta con una aguja fina en esos músculos que rodean al ojo. Los espasmos desaparecen en un máximo de 14 días y el alivio que ofrecen es de unos 90 días aproximadamente.

Si las inyecciones no ofrecen entonces el alivio que se espera, existen algunos medicamentos que pueden calmar el blefaroespasmo. Considerando que estos remedios tienen sus beneficios pero asimismo ciertos efectos secundarios, deben lograr un equilibrio farmacológico para que su suministro no sea contraproducente. Lo importante es que primen las ventajas de los medicamentos.

Si los remedios tampoco fueran la solución, se deberá evaluar la cirugía como una de las últimas alternativas por las cuales optar. Tenemos dos tipos de cirugías. La primera consiste en eliminar el músculo facial y la segunda en eliminar una porción del nervio. Dilucidar cuál es la ideal para cada paciente no es fácil. Hay que pasar por unos exámenes previos a la intervención quirúrgica.

¿Cuándo tienes que preocuparte por esta clase de tics?

A pesar del carácter inofensivo de estos espasmos que comentábamos, nunca está de más prestarle atención a esta sintomatología. Una visita al oftalmólogo te tranquilizará y permitirá que este profesional siga de cerca la evolución de tu espasmo para prevenir dificultades a futuro. No obstante, ¿bajo qué circunstancias hay que pedir un turno con estos expertos? En estos dos casos:

Temblor de ojo persistente

Si el espasmo continúa por al menos un par de semanas, y ni siquiera el descanso ha conseguido evitarlo.

Tic en el ojo y dolor de cabeza

Si al espasmo se suma un dolor de cabeza agudo, podría ser un indicio de vista cansada o de presbicia.

¿Qué otros factores hay que tener en cuenta?

La hinchazón en los párpados y los párpados caídos suelen ser señales de que algo no anda bien, igual que la picazón y la irritación. Si tus espasmos no se calman o empeoran, y están acompañados de alguno de estos otros fenómenos, entonces ya puedes ir al médico. Los doctores examinarán el estado de tus ojos y te indicarán un tratamiento para que ya no tengas que convivir con la molestia.

Por su sensibilidad, no debemos desatender las complicaciones de la zona ocular y debemos actuar con prisa ante la duda.