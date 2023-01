¿Labios y piel rugosa? Estos tips permiten que se mantengan más suaves durante el invierno

Fact checked

Es normal que, durante el invierno, los labios estén más secos que nunca. Con la bajada de las temperaturas, hay que reparar o de lo contrario pueden acabar perjudicando nuestra salud general. Anota estos tips para que los labios se mantengan más suaves.

La boca es después de los ojos la parte de nuestro cuerpo más visitada por las miradas de los demás y sin embargo, los signos de la edad no perdonan a esta región de la cara con la que se habla, con la que se come.

Hidratación

La doctora Mari Meskheli, directora creativa de Delfy, comenta que parece muy básico, pero no todas recurrimos a una hidratación exhaustiva. El agua es fundamental para que la piel esté tersa y fresca, pero añadir un bálsamo labial cuando notemos sequedad nos aporta un plus de hidratación perfecto.

Exfoliar

Otra de las fases que es crucial para mantener estos labios y boca más sana. Entre los cuidados vitales, la exfoliación también es un punto importante. No hay que abusar, pero al menos una vez a la semana podemos hacer una mascarilla a base de azúcar y miel, y aplicarla en la zona de los labios. Es importante en determinados momentos del año como el invierno y antes del verano.

Sol en invierno

Aunque pensemos que no, también debemos protegernos del sol en invierno. Y es que no solamente el calor de verano hace estragos en la piel, también los días nublados o cuando hace mal día nos exponemos y no tenemos en cuenta a los rayos solares que se filtran. Por ello, utiliza siempre productos con SPF para evitar marcas y arrugas. ¡Es una máxima!

Vitamina C

Hay que aplicarla en la piel y en esta zona en especial. Aprovecha y bebe muchos zumos de naranja, la diferencia se nota en pocos días.

Descansar

Los labios y la boca son el reflejo del alma. Cuando estamos descansados entonces el cuerpo y la mente también está mejor. Vemos como se reducen los signos de la edad en la piel y, con ello, las zonas específicas como el contorno de los labios.

Cosméticos adecuados

Si no usamos los cosméticos adecuados, entonces la cosa puede ir a peor. Pensando en la salud de la dermis, entonces hay que productos específicos para tratar esta zona, por suerte, hay multitud especialmente formulados, siendo estos los que te ayudarán a conseguir unos labios hidratados y suaves.