El Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, afronta una nueva crisis en el suministro de medicamentos que pone en evidencia los fallos estructurales del sistema farmacéutico nacional. Esta vez, el problema afecta al ibuprofeno intravenoso, uno de los antiinflamatorios más utilizados en el ámbito hospitalario. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del propio Ministerio, la versión de Braun 400 mg en solución para perfusión estará fuera de circulación al menos hasta el mes de julio.

Aunque desde Sanidad se apresuran a calmar los ánimos asegurando que «no habrá afectación directa en la asistencia sanitaria», la realidad es que el fármaco es clave en muchas unidades hospitalarias, desde quirófanos hasta cuidados intensivos, donde el uso oral del medicamento no es una alternativa viable. Es, además, la única presentación comercializada actualmente en España bajo esta fórmula intravenosa, lo que convierte el desabastecimiento en un punto crítico.

Para muchos profesionales sanitarios, el aviso de la Aemps no ha hecho más que confirmar un temor latente: el Ministerio no ha reforzado los mecanismos de previsión ni diversificado las fuentes de suministro, pese a las alertas previas por otros medicamentos. La falta de previsión, señalan fuentes médicas, no es sólo un problema logístico, sino también político.

La ministra de Sanidad, Mónica García, hasta ahora más visible por su presencia mediática que por una gestión técnica solvente, vuelve así al foco de las críticas. Desde que asumió el cargo, la cartera ha encadenado problemas con vacunas, falta de especialistas y ahora con medicamentos esenciales. Sus detractores le achacan una política sanitaria basada en la reacción y no en la planificación.

El ibuprofeno, convertido en símbolo cotidiano de la salud pública, se suma a la lista de frentes abiertos que acumula una Sanidad cada vez más debilitada. María Jesús Lamas de la Aemps, ha señalado que la reposición se espera que se realice para el día 7 de julio.

Ibuprofeno

El ibuprofeno es un fármaco que actúa impidiendo la formación de prostaglandinas en el organismo, ya que inhibe a la enzima ciclooxigenasa. Las prostaglandinas se producen en respuesta a una lesión, o a ciertas enfermedades, y provocan inflamación y dolor. El ibuprofeno reduce la inflamación y el dolor.

El ibuprofeno abarca un espectro terapéutico muy amplio que va mucho más allá del simple alivio del dolor. Este antiinflamatorio no esteroideo (AINE) se emplea de forma habitual para reducir fiebre, controlar procesos inflamatorios y tratar síntomas vinculados a enfermedades como la migraña o la artritis. En el ámbito ginecológico, su uso también está extendido, especialmente para aliviar las molestias asociadas al síndrome premenstrual y a los dolores menstruales.

Su eficacia, seguridad y accesibilidad lo han convertido en uno de los medicamentos más utilizados en la práctica clínica diaria. Por eso, cuando su disponibilidad se ve comprometida —como ocurre ahora con su formulación intravenosa—, no solo se altera la rutina hospitalaria, sino que se genera una preocupación real por la falta de alternativas viables en determinados contextos asistenciales.