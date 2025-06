Fact checked

El Partido Popular ha denunciado este miércoles un «boicot» de la ministra de Sanidad, Mónica García, al Senado por no asistir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se debatía la situación de los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud. Además, ha anunciado el registro de una moción que recogerá las demandas de los consejeros autonómicos y reclamará al Ejecutivo medidas urgentes.

En una rueda de prensa previa al inicio de la Comisión, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha lamentado que solo hayan acudido los consejeros de comunidades gobernadas por el Partido Popular, a pesar de que la sanidad es una de las principales preocupaciones ciudadanas. En ese sentido, ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a «salir de su escondite y dar la cara por los problemas que está generando».

García ha explicado que la moción incorporará todas las peticiones formuladas por los consejeros populares y se elevará al Gobierno para que las tenga en cuenta en sus políticas sanitarias. No obstante, al tratarse de una iniciativa de carácter político y no legislativo, aunque sea aprobada por la mayoría del PP en el Senado, no tendrá traslado al Congreso.

Servicios públicos

La portavoz popular ha acusado al Gobierno de estar «más pendiente de los jueces que de las personas» y de actuar bajo una estrategia de «huida permanente» y «falta de asunción de responsabilidades». «¿Dónde está Mónica García y dónde están los consejeros socialistas? ¿Qué otra prioridad tienen hoy para no acudir al Senado?», se ha preguntado, al tiempo que ha calificado la ausencia como «una nueva muestra del desprecio del Ejecutivo al Senado y a los servicios públicos».

«Mónica García debería salir del búnker de su Ministerio, que oculta su incapacidad y su incompetencia», ha sentenciado.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de los consejeros del PP, ha reivindicado el papel del Senado como espacio de diálogo entre comunidades autónomas y como foro para la búsqueda de soluciones comunes. Vázquez ha reclamado al Gobierno que autorice nuevas plazas docentes y aumente las vacantes de formación para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, una especialidad que, según datos del propio Ministerio, acumula un déficit de más de 4.500 profesionales.

También ha solicitado recuperar la elección presencial de las plazas MIR, eliminar la nota de corte y reforzar un sistema sanitario cohesionado que respete escrupulosamente los órganos de representación territorial.

A la comisión han asistido los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP: Andalucía, Madrid, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Ceuta y Melilla. Por el contrario, han declinado su participación Navarra y Baleares.