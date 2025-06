Fact checked

La secretaria de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), María Rodríguez, ha reclamado un plan nacional de cirugía robótica que permita superar las barreras de acceso actuales, marcadas por una fuerte desigualdad territorial. Lo hizo durante un foro-debate celebrado en el Senado, donde alertó de que comunidades como Castilla-La Mancha no cuentan con ningún robot quirúrgico, mientras que Madrid y Cataluña concentran la mayoría.

Rodríguez subrayó que en España hay actualmente 179 robots quirúrgicos, pero sólo el 40 % está en la sanidad pública. Esta situación, afirmó, está generando «una sanidad en dos velocidades», donde el acceso a tecnologías punteras depende del lugar de residencia.

Entre las medidas propuestas:

La elaboración de un plan nacional con objetivos, indicadores y criterios comunes.

La inclusión de la cirugía robótica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Programas de formación acreditada para profesionales sanitarios.

Un registro nacional de intervenciones que evalúe resultados reales y percepción de los pacientes.

Un sistema de financiación estructurada basado en la eficacia a largo plazo, y no solo en los costes iniciales.

«La cirugía robótica no es solo tecnología, es una cuestión política y ética. Mejora la calidad asistencial, reduce complicaciones y acorta estancias hospitalarias. No es el futuro, es el presente, y no garantizar su acceso equitativo es una irresponsabilidad», recalcó Rodríguez.

«Sin estrategia, perpetuamos desigualdades»

En la misma línea, Alberto Parajó, coordinador del Comité de Cirugía Robótica de la Asociación Española de Coloproctología (AECP), advirtió que esta tecnología no resolverá por sí sola las listas de espera o la saturación hospitalaria sin una estrategia adecuada. «Hace falta una planificación clara, con indicadores, estándares y financiación», insistió.

Críticas por la falta de apoyo estatal

El director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias de Castilla y León, Álvaro Muñoz Galindo, lamentó las «oportunidades perdidas» para impulsar la cirugía robótica, como la exclusión de estos equipos del Plan INVEAT. También criticó que en el Plan AMAT-I, aunque sí se incluyeron, no se asignaron fondos para su adquisición por parte de las comunidades.

«Los gobiernos autonómicos hemos hecho esfuerzos financieros para incorporar esta tecnología, pero el Ministerio de Sanidad no los ha respaldado. Además, el IVA y las obras de instalación corren a cuenta de las comunidades. No se nos escucha», denunció Muñoz.

Pacientes: más información y menos desigualdad

El presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), Bernard Gaspar, alertó sobre la «incertidumbre» que genera la desinformación en pacientes con enfermedades graves. Por ello, pidió campañas de alfabetización sanitaria tanto para pacientes como para la ciudadanía, y mayor transparencia sobre las opciones disponibles.

«No debería importar si vives en Madrid o en la España vaciada. Hoy por hoy, eso determina si accedes o no a cirugía robótica. Eso no es justo», afirmó.

También defendió fortalecer la relación médico-paciente y la colaboración público-privada para mejorar el acceso.

Cambio de mentalidad en los pacientes

Mercedes Andeyro, presidenta de la Sección de Endoscopia de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), destacó que la percepción de la cirugía robótica ha cambiado: antes generaba rechazo, ahora son muchos pacientes los que la solicitan. Sin embargo, reconoció que no todos pueden acceder a ella por falta de disponibilidad en algunos hospitales.

«La cirugía robótica puede practicarse en cualquier hospital con profesionales formados. Lo que falta es voluntad política para garantizar su equidad», concluyó.