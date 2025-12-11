El Hospital Quirónsalud Valle del Henares incorpora una segunda Resonancia Magnética

Fact checked

El Hospital Quirónsalud Valle del Henares ha incorporado una segunda resonancia magnética Magnetom Sola Pro, uno de los equipos más avanzados de Siemens Healthineers, que combina inteligencia artificial, alta potencia diagnóstica y un nivel de confort sin precedentes para el paciente. Esta tecnología de 1.5 Teslas permite realizar estudios de neurología, cardiología, oncología, aparato musculoesquelético, mama y pediatría con mayor resolución y tiempos de adquisición más cortos, facilitando diagnósticos más precisos y eficientes en patologías complejas.

“Supone un cambio sustancial en nuestra capacidad diagnóstica diaria -explica el Dr. Mario Martínez-Galdámez, Jefe de Servicio de Radiología. La combinación de gradientes de alta potencia, algoritmos de reconstrucción basados en IA —como Deep Resolve— y sistemas avanzados de sincronización cardiaca y respiratoria nos permiten obtener imágenes de máxima calidad incluso en pacientes que antes resultaban difíciles de estudiar: niños pequeños, pacientes con dolor, personas que no pueden contener la respiración o casos con patología neurológica u oncológica compleja”.

El Dr. Martínez-Galdámez destaca también el impacto directo en la práctica clínica: “este equipo nos permite detectar lesiones más pequeñas, caracterizar mejor tumores y estudiar con mayor fiabilidad el corazón, la columna o las articulaciones. Todo esto repercute en decisiones terapéuticas más rápidas y más ajustadas a cada paciente”. Gracias a tecnologías como Quiet Suite, que reduce el ruido hasta en un 90%, y al túnel de 70 cm, el examen es también más tolerable, reduciendo la necesidad de sedación en pediatría y disminuyendo el estrés en pacientes claustrofóbicos.

Además, la Magnetom Sola Pro incorpora sistemas de automatización inteligente que estandarizan los estudios y reducen la variabilidad, garantizando resultados homogéneos independientemente del operador. La monitorización remota 24/7 y las actualizaciones continuas de hardware y software aseguran una disponibilidad casi total del equipo y lo mantienen siempre a la vanguardia tecnológica.

Con esta segunda Resonancia Magnética el Hospital Quirónsalud Valle del Henares consolida su apuesta por la excelencia clínica, la innovación diagnóstica y la mejora continua de la experiencia del paciente.