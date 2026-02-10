Fact checked

El Hospital público Universitario Puerta de Hierro Majadahonda ha puesto en marcha, el pasado mes de diciembre, una unidad pionera en España para la atención a los enfermos renales que han decidido optar por la diálisis domiciliaria. Se trata de la Casa Renal, integrada en el Servicio de Nefrología de este complejo.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado hoy este innovador recurso público, que ha definido como un «claro ejemplo de la apuesta del Gobierno regional para dotar a su sanidad, no sólo de tecnología de vanguardia para curar y tratar, sino de iniciativas que inciden en una mayor humanización de la asistencia».

A su juicio, se trata de «mejorar la calidad de vida de los pacientes», mucho más importante aún en el caso de los que tienen patologías renales crónicas que, cuando no es posible un trasplante, «van a precisar algún procedimiento de diálisis el resto de su vida», ha señalado Matute, que ha constatado como estas técnicas, en su versión domiciliaria, son «cada vez más seguras, pero cada vez más complejas».

La Casa Renal supone un gran salto cualitativo, ya que los enfermos que optan por este sistema en el Puerta de Hierro son entrenados, durante un periodo de un mes, en el manejo de los dispositivos que requieren para realizar el tratamiento en su propia casa con total garantía de efectividad y seguridad. Esta formación la imparte el personal sanitario de la Unidad de Diálisis Domiciliaria del centro (dos facultativos y cuatro profesionales de Enfermería) y trabajadores sociales.

Casa Renal del Puerta de Hierro Majadahonda

Para este aprendizaje, la Casa Renal del Puerta de Hierro Majadahonda cuenta con un espacio que ofrece seguridad, calidez, tranquilidad e intimidad para el paciente durante la transición entre el procedimiento en el hospital y en su casa.

Para ello, se han amueblado y decorado tres espacios en la Unidad de Diálisis. Esta medida no sólo favorece una mejor adaptación a esta modalidad terapéutica, sino un incremento en la aceptación por parte de las personas que necesitan diálisis. Además, este recurso de la sanidad pública madrileña les sirve para resolver dudas y reducir la ansiedad.

Gracias a este avance, los usuarios disponen de mayor flexibilidad para someterse a este procedimiento y gozan de mayor calidad de vida. Además, gracias a la monitorización que permite la telemedicina, reducen sus visitas al hospital.

Experiencia contrastada

El programa de diálisis domiciliaria del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (que incluye diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria) lleva más de 15 años en marcha y se desarrolla en la Unidad de Diálisis Domiciliaria del Servicio de Nefrología del hospital, la segunda más grande de la Comunidad de Madrid.

Actualmente, cuenta con 70 pacientes en tratamiento activo, 50 de ellos en diálisis peritoneal y 20 en hemodiálisis domiciliaria.