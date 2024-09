Fact checked

Lilly ha anunciado que su medicamento contra la obesidad Zepbound (tirzepatida) estará disponible en una plataforma online para los pacientes que cuenten con una prescripción médica, en viales de 2,5 y 5 mg, con descuentos del 50% e incluso más.

«Esta nueva opción ayudará a millones de adultos a tener acceso a la terapia que necesitan», incluidas personas que no pueden permitŕiselos ya que no cumplen los requisitos para ser incluidos en el programa de descuentos que la compañía ha puesto en marcha en Estados Unidos o quienes no cuentan con esa cobertura sanitaria, ha indicado la firma en un comunicado.

Patrik Johnson, vicepresidente ejecutivo de la unidad de salud cardiometabólica de Lilly en Estados Unidos, ha declarado: «Estamos entusiasmados en este nuevo paso para cumplir nuestro compromiso y facilitar que Zepbound llegue a más personas; los nuevos viales no solamente nos ayudan a responder a la elevada demanda de este medicamento contra la obesidad, sino que además mejoramos el acceso para los pacientes que buscan una opción terapéutica segura y eficaz».

Enfermedad crónica incomprendida

La obesidad es uno de los problemas más acuciantes de salud pública en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 el 43% de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, y el 16% eran obesos.

Se trata de una enfermedad crónica en la que influyen múltiples factores y que no se comprende del todo bien. Se define por una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad puede provocar un aumento del riesgo de diabetes de tipo 2 y cardiopatías, puede afectar la salud ósea y la reproducción y aumenta el riesgo de que aparezcan determinados tipos de cáncer. La obesidad influye también en aspectos de la calidad de vida como el sueño o el movimiento.

El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se efectúa midiendo el peso y la estatura de las personas y calculando el índice de masa corporal (IMC): peso (kg)/estatura2 (m2). Este índice es un marcador indirecto de la grasa, y existen mediciones adicionales, como el perímetro de la cintura, que pueden ayudar a diagnosticar la obesidad.

Para James Zervos, jefe de la Coalición para la Acción contra la Obesidad, «a las personas que viven con obesidad se les ha negado durante mucho tiempo el acceso a la atención y las terapias que necesitan para manejar esta severa enfermedad, permitir que más personas puedan acceder a tratamientos es vital».

Zervos ha agradecido a Lilly su «liderazgo» al ofrecer soluciones innovadoras para «acercarnos cada vez más a un acceso equitativo a los cuidados en salud».

En su opinión, además, «ha llegado el momento de que las autoridades sanitarias, los empresarios y las aseguradoras colaboren con las compañías farmacéuticas para asegurarse de que ningún paciente queda al margen de recibir el tratamiento que merece y necesita».

Las dosis necesarias para un mes cuestan 399 dólares (en viales de 2,5 mg) y 549 dólares (en viales de 5 mg), menos de la mitad del precio de otros medicamentos similares, según el comunicado de la compañía.