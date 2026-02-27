Los expertos no dan crédito: hallan un fármaco que ayuda a disminuir el azúcar en sangre

Fact checked

La búsqueda de tratamientos eficaces contra la diabetes tipo 2 y la obesidad ha dado lugar en los últimos años a avances farmacológicos significativos, entre ellos la tirzepatida, un medicamento que ha despertado gran interés en la comunidad científica. Este fármaco, conocido comercialmente como Mounjaro, no solo contribuye a la pérdida de peso, sino que también ayuda a disminuir el azúcar en sangre. Un estudio aporta nuevos datos sobre su mecanismo de acción y su posible impacto metabólico más allá del simple control del apetito y la ingesta alimentaria en pacientes.

La Universitat de Barcelona analiza el estudio y concluye que la tirzepatida ha revolucionado el tratamiento de la obesidad y de la diabetes tipo 2, aunque hasta ahora no se sabía con exactitud cómo actuaba a nivel molecular y celular. En un estudio experimental con ratones obesos alimentados con dietas ricas en grasas, los investigadores analizaron los efectos del fármaco comparando animales tratados con otros que consumían la misma cantidad de alimento, pero sin recibir el medicamento. Este diseño permitió diferenciar los efectos propios de la sustancia de aquellos derivados únicamente de la reducción calórica, con resultados destacados sobre el metabolismo energético. El estudio aporta una pieza clave para entender cómo la tirzepatida disminuir el azúcar en sangre.

El fármaco que ayuda a disminuir el azúcar en sangre

«Más allá de estimular la insulina y disminuir el apetito, el fármaco parece activar mecanismos internos de consumo energético que favorecen un metabolismo más eficiente», destacan los especialistas de la UB. Aunque se necesitan más investigaciones en humanos, los datos actuales respaldan su potencial como herramienta terapéutica integral frente a la obesidad y los trastornos metabólicos asociados.

El estudio se centra en que la tirzepatida activa el tejido adiposo marrón, un tipo de grasa especializada en quemar calorías para producir calor y energía. A diferencia del tejido adiposo blanco, que almacena grasa y se asocia al desarrollo de obesidad, el tejido marrón contribuye al gasto energético.

Según los investigadores, esta activación incrementa la capacidad del organismo para utilizar glucosa y lípidos, favoreciendo una mejora global del metabolismo. «La activación del tejido adiposo marrón implica también la producción de moléculas conocidas como batocinas, que tienen efectos beneficiosos sobre el metabolismo», mencionan.

Los expertos aseguran que el descubrimiento es importante porque concluye que la tirzepatida no actúa únicamente reduciendo el apetito, sino que influye directamente en la forma en que el cuerpo procesa y utiliza la energía.

«En consecuencia, la disminución de los niveles de azúcar en sangre no sería solo resultado de comer menos, sino también de un mayor consumo energético interno», explican los científicos de la Universitat de Barcelona.

Fármaco con acción dual y regulación de la glucosa

La tirzepatida pertenece a la clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. Tal como explica MedlinePlus, su acción consiste en estimular al páncreas para que libere la cantidad adecuada de insulina cuando los niveles de glucosa en sangre son elevados.

Los especialistas indican que la insulina permite que el azúcar pase de la sangre a los tejidos, donde se utiliza como fuente de energía, contribuyendo así a regular la glucemia.

«Además, el medicamento retrasa el vaciamiento gástrico y puede disminuir el apetito, lo que favorece la pérdida de peso», sostienen. Esta combinación de efectos explica por qué se utiliza no solo para controlar la diabetes tipo 2, sino también para ayudar a personas con obesidad o sobrepeso con comorbilidades.

Por su parte, desde Apollo Hospitals detallan que la tirzepatida es un péptido sintético que imita la acción de dos hormonas clave: el GLP-1 y el GIP. Ambas se liberan tras las comidas y estimulan la secreción de insulina, reducen la producción hepática de glucosa y generan sensación de saciedad. En este sentido, la combinación de estos efectos hormonales potencia el control del azúcar en sangre y mejora el control integral de la enfermedad.

¿Cuáles son las consecuencias metabólicas del fármaco más allá de la pérdida de peso?

Uno de los aspectos más destacados del estudio es que demuestra efectos metabólicos independientes de la simple reducción de la ingesta calórica, junto a disminuir el azúcar en sangre.

«Al comparar ratones tratados con otros que comían lo mismo sin recibir el fármaco, se observa que la mejora metabólica es superior en el grupo medicado», aseguran científicos de la Universitat de Barcelona. Esto sugiere que la tirzepatida actúa directamente sobre tejidos implicados en el gasto energético.

A su vez, los investigadores señalan que la tirzepatida no presenta efectos negativos y, por el contrario, podría ofrecer beneficios cardiovasculares, lo que aumenta su atractivo como tratamiento integral.

“Si estos resultados se confirman en humanos, se reforzaría la idea de desarrollar terapias que no solo reduzcan la ingesta de alimentos, sino que también incrementen el gasto energético”, sugieren.

Por lo tanto, este enfoque combinado podría representar un cambio en la manera de tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, abordando tanto la acumulación de grasa como la alteración metabólica subyacente.