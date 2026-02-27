Cuando tu mente no se calla: cómo frenar los pensamientos que te desgastan

Fact checked

«El pensamiento no es inocente. Cada vez que piensas estás eligiendo una dirección aunque no seas consciente. Cada pensamiento te acerca o te aleja de tus metas, de tu calma, de esa versión de ti que sabe quién es y hacia dónde va. Pero, lo cierto, es que no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a hacerlo bien», señala Julia Rodríguez Teba, experta en neurociencia y autora de Sin ruido. Silencia tu mente para pensar y elegir mejor (Alienta).

El pensamiento de los adultos nacen de un terreno sensible, abierto y maleable: la infancia. Son las primeras experiencias y los vínculos tempranos. Ahí se grabó lo que repites ahora sin darte cuenta y eso cambia las reglas del juego, tu pensamiento no nace libre, sino condicionado.

Este libro de Rodríguez Teba es un mapa para salir del piloto automático y reconectar con nuestra capacidad de pensar con conciencia, con dirección y con propósito. Es la única forma de caminar con un propósito.

Nuestra mente lanza más de 60.000 pensamientos al día

Las cifras alrededor de los pensamientos humanos son impactantes. Destaca la autora que, según la ciencia, nuestra mente lanza más de 60.000 pensamientos al día. «Es como tener un ejército en nuestra cabeza. Pero, ¿trabaja a favor o en contra?», se pregunta. «Lo más revelador es que más del 80% de esos pensamientos son repetitivos. Día a día, nuestra mente nos dice las mismas cosas todo el tiempo. Y lo peor que muchas de las frases no nos ayudan, no impulsan ni calman. No dan paz», determina.

Con respecto al pensamiento, la experta afirma que ni vienen del mismo sitio ni todos son iguales. Determina que tenemos varios: pensamiento automático, pensamiento rumiativo, pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento reflexivo. De todos ellos, el más dañino es el rumiativo, de acuerdo con la autora. «Es el que da vueltas en bucle. Repite una escena, un miedo, una escena… pero sin llegar a una conclusión. Está asociado a la ansiedad, la culpa, el resentimiento y el desasosiego. Una red por defecto hiperactiva lo alimenta constantemente», detalla.

Los demás, de acuerdo con la descripción del libro de Rodríguez Teba, son positivos y tienen una función importante en nuestra vida cotidiana, aunque alguno de ellos no es innato al ser humano, sino que debe ser entrenado, como es el caso del pensamiento crítico. «Analiza, compara, evalúa y discrimina. No es automático, debemos entrenarlo. Es el que permite tomar decisiones conscientes, cuestionar lo aprendido y establecer límites», expone.

La hora del training

«Lo que no observas te gobierna. Muchas personas conviven día a día con pensamientos repetitivos, autocríticos y caóticos, sin saber que podemos dejar de obedecerlos», destaca. En este punto, Rodríguez Teba nos habla de cómo podemos hacer un mapa de pensamientos, una herramienta que nos ayuda a ordenar lo que pensamos con el fin de elegir cómo vivir. Para conseguirlo, la autora nos brinda algunos puntos básicos que podemos seguir.

1.- Elegir un momento del día en el que nuestra mente esté ruidosa. Un espacio en el que nuestra mente esté centrifugando y con inquietud interna.

2.- Anota los pensamientos como aparecen: sin suavizar.

3.- Clasifícalos: críticos, rumiativos, creativos, etc.

4.- Observa si hay un sesgo en juego. Por ejemplo: ¿lo estás exagerando? ¿Estás confirmando una creencia previa?

5.- Hazte estas preguntas: ¿Quiero seguir dando espacio a este pensamiento? ¿Es mío? ¿A quién pertenece esta voz interna?

6.- Si ya has analizado qué pensamiento es, ahora puedes cambiarlo por una versión más realista, compasiva y liberadora. «No se trata de positivismo forzado. Se trata de encontrar una nueva forma de hablarte con verdad y amabilidad», aconseja. «Hazlo durante una semana, con el paso de los días vas a notar que tus pensamientos empiezan a perder rigidez, que el ruido baja y que tu mente empieza a ser una aliada», añade la experta en neurociencia.

El cerebro del corazón

Sí, tomamos decisiones racionales y también las tomamos con el corazón. Esto muestra que el corazón es mucho más que un órgano que late. No sólo es algo físico, también su propio código. «Tiene su propia forma de percibir y comunicarse. Y sí, también te hace tomar decisiones», aclara.

Según explica, el sistema nervioso del corazón es una red especializada que permite procesar información, tomar decisiones básicas y comunicarse con eñ cerebro. Se conoce como el sistema nervioso intrínseco del corazón y está compuesto por 40.000 neuronas. No estamos hablando sólo de impulsos eléctricos, estamos hablando de inteligencia autónoma localizada.

¿Manda más el corazón o el cerebro? «Lejos de ser una relación jerárquica en la que el cerebro manda y el corazón obedece, es un diálogo constante», comenta. Así que lo mejor es que podemos hacer es alinear el corazón con el cerebro, de este modo podemos obrar de una forma más coherente.

¿Cómo lo podemos conseguir? Según Rodríguez Teba, debemos encontrar un espacio tranquilos y sentarnos cómodos; llevar la atención al pecho; inhalar en 5 segundos y exhalar en otros cinco, sin forzar y sin controlar; pensar en algo que nos brinde ternura o alegría; dejar que esa emoción nos habite y, por último, elegir una frase de cierre, como «estoy en mí, y eso me basta; mi corazón piensa con claridad o desde aquí, todo tiene sentido».

En definitiva, Rodríguez Teba nos quiere ayudar con este libro a que nuestra mente sea la mejor aliada y que no se convierta en una enemiga. «Hay pensamientos que no paran, emociones que se encadenan, patrones que se repiten sin que sepamos muy bien por qué. Ese ruido interno nos agota, nos confunde y nos aleja de lo que de verdad queremos», concluye.

Por ello, Sin Ruido nos brinda una guía para entender cómo se forman nuestros pensamientos, cómo influyen en el cuerpo y, sobre todo, qué podemos empezar a cambiar hoy.