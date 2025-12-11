Fact checked

Un nuevo estudio del Massachusetts General Brigham (Estados Unidos), publicado en American Journal of Psychiatry, sugiere que un subgrupo de pacientes con depresión, caracterizado por un sistema inmunológico desregulado, podría beneficiarse de tratamientos antiinflamatorios combinados con intervenciones basadas en el estilo de vida.

Los investigadores Naoise Mac Giollabhui y Richard Liu, del Departamento de Psiquiatría de Mass General Brigham, explican que más de 400 millones de personas en el mundo sufren depresión, y que muchos no responden a los tratamientos antidepresivos convencionales, lo que hace necesario explorar nuevas opciones terapéuticas. En los últimos 20 años, se ha observado que algunas personas con depresión presentan una inflamación crónica de bajo grado, que podría estar vinculada a sus síntomas. Ensayos clínicos previos con antiinflamatorios dieron resultados dispares, probablemente porque no se dirigieron específicamente a los pacientes con disfunción inmunológica.

«Si no existe inflamación, los medicamentos antiinflamatorios no tendrán mucho efecto. Por eso nuestro estudio se centró en quienes presentan inflamación crónica activa», explican los autores.

El análisis incluyó 11 ensayos controlados aleatorios con 321 personas deprimidas que mostraban niveles elevados de inflamación. Los resultados mostraron que los antiinflamatorios redujeron significativamente tanto la gravedad de los síntomas depresivos como la anhedonia, es decir, la disminución de la capacidad de experimentar placer.

Este hallazgo respalda la existencia de un subtipo de depresión vinculado a un sistema inmunitario alterado, que podría abordarse eficazmente mediante medicamentos antiinflamatorios y cambios en el estilo de vida.

Sin embargo, los autores destacan que aún queda trabajo por hacer: es necesario desarrollar biomarcadores inmunitarios que permitan identificar con precisión a los pacientes que más se beneficiarán de estos tratamientos, así como diseñar fármacos antiinflamatorios más seguros, ya que los más potentes actuales presentan efectos secundarios importantes que limitan su uso clínico.