Fact checked

Los riesgos de un colesterol elevado son varios, y es indispensable seguir de cerca la evolución de los niveles de esta sustancia. Compuesta mayormente por la grasa que se acumula en el organismo, existen algunos indicios que avisan sobre situaciones peligrosas como las lesiones que se forman en la piel. Estas señales alertan que tu colesterol podría estar más alto de lo que realmente crees.

Para no quedarte con tus creencias y estar seguro de que te encuentras por debajo de unos saludables 100 mg/dl máximos, debes estar pendiente de la aparición de xantelasmas -lesiones amarillentas que aparecen en los párpados debido a esta problemática-.

Señales que alertan que tu colesterol podría estar más alto

¿En qué consisten los xantelasmas?

Estas tumoraciones benignas son resultados del colesterol malo o LDL, y consecuencia de las placas en el interior de las arterias. Cuando éstas crecen, estrechan y endurecen los canales a través de los cuales pasa la sangre, lo que podría provocar afecciones cardiovasculares serias si no se trata a tiempo. Detectadas esas anomalías, es indispensable reducir el LDL antes de que sea tarde.

Mientras que los xantelasmas se conocen de esta forma en los párpados, son denominados xantomas en los codos y en las rodillas. Básicamente es el mismo fenómeno, aunque en las extremidades tienden a ser más abultados y estar acompañados de dolores.

Las revisiones, vitales

Los médicos insisten en la necesidad de revisiones periódicas, tanto personales como de los familiares en zonas de difícil acceso. Muchas veces, estas lesiones se dan en pacientes obesos que no tienen la posibilidad de observar todos los rincones de su cuerpo.

Ambos eventos advierten que podría desatarse pronto una enfermedad coronaria que derive en un ictus o en un infarto cardíaco. Consultar a un profesional de confianza para que realice una serie de estudios es imprescindible para averiguar el estado de salud.

Por lo general, se diagnosticará un colesterol alto que deberá ser combatido con una dieta equilibrada y entrenamiento.

SEMI establece si veo o noto su aparición, entonces hay que ir al médico. Este me hará una analítica sanguínea para determinar los niveles de mi colesterol, y sí están elevados me indicará dietas a seguir, ejercicio físico, evitar el tabaco y el alcohol, y soy diabético ajustar bien el azúcar, y en su caso me recetará alguno de los múltiples medicamentos que tenemos para reducir sus niveles. En general, el pronóstico es bueno y la situación no suele ser grave y puede corregirse con facilidad.