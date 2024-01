Enfermedad X: puedes padecerla pero no se conoce nada de ella según la OMS

Fact checked

Más allá del reciente aumento de casos de Covid-19, típico del invierno, parece que la pandemia está relativamente controlada. Ahora bien, eso no quiere decir que la comunidad científica pueda relajarse ni mucho menos. La amenaza de otros virus que terminen poniendo en jaque el orden mundial existe, y una prueba de ello es la «enfermedad X». Pero, ¿de qué se trata?

Tras experimentar lo vulnerables que somos como especies a ciertas patologías infecciosas de rápida expansión, tanto políticos como empresarios coinciden en que es importante poder prever y prevenir los próximos episodios pandémicos. Evidentemente hacerlo no es nada fácil, pero tenemos una ventaja y es el saber que estos fenómenos están ahí.

La vigilancia epidemiológica, en su máximo histórico

Los expertos son conscientes de que tarde o temprano deberemos enfrentar el desarrollo y la propagación de una enfermedad tan o más mortífera que el Covid-19, y por ello el Foro Económico Mundial de Davos contó con la esperada presencia ni más ni menos que del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Allí el máximo líder de la OMS se refirió a una infinidad de temas que preocupan a los profesionales de la salud, y a uno en particular. Adhanom Ghebreyesus habló específicamente de la enfermedad X, una patología sobre la que abundan las publicaciones recientes pero que, paradójicamente, sigue siendo ignorada por la mayoría de los individuos. El mayor problema es que la afección muestra niveles de letalidad varias veces superiores a los del coronavirus. «20 veces más altos que los del Covid-19», según los expertos.

Pero, ¿qué es la enfermedad X?

Por los riesgos que supone, la «enfermedad X» es una expresión adoptada por la OMS en 2018. Curiosamente se describe una patología en concreto sino la posibilidad de que un agente patógeno cause, en un caso hipotético, una devastadora pandemia internacional. Para los especialistas, hay una probabilidad real de tener que atravesar esta situación.

Según The Economist, los líderes mundiales ven a esta enfermedad sin nombre asignado aún como a «un patógeno que hoy en día desconocemos que provoca enfermedad en humanos podría provocar una epidemia internacional grave». Y es difícil, por no decir imposible, luchar contra un enemigo que aún no se ha identificado. Por eso la prevención de las pandemias son tan complicadas.

Sin embargo, sí se considera un avance al incorporar el concepto de «enfermedades prioritarias» para el análisis profundo.

El desafío es que los análisis deben ser lo suficientemente flexibles para evaluar todos los potenciales patógenos peligrosos. Recordemos que estamos intentando controlar una nueva epidemia que puede ser producida por animales, alimentos, etc.

Básicamente cualquier elemento del mundo podría ser el que genere la próxima gran epidemia a escala internacional.

¿Cómo podemos prepararnos para la siguiente pandemia con la enfermedad X?

Desde la adopción del término han sido varias las investigaciones científicas que han trabajado con la noción «enfermedad X». Artículos como éste, publicado en 2020 en Lancet Infectious Disease, detalla que «el patógeno X puede ser cualquiera, incluyendo pero no limitándose a virus, bacterias, hongos, parásitos o priones». Su sospecha, de hecho, no tiene que ver con ello.

En ese informe, advierten que lo más seguro es una «transmisión zoonótica de un virus de RNA altamente virulento, desde un área en el que una convergencia de factores de riesgo y dinámicas de población resultan en una transmisión interpersonal sostenida».

Independientemente de qué sea lo que provoque la próxima pandemia, la revista European Journal of Public Health enumera ciertas prevenciones a adoptar en el corto plazo. Entre ellas citan mejorar la vigilancia de enfermedades en humanos y animales, detectar y secuenciar rápidamente el agente infeccioso y fortalecer los programas de investigación de manera que se reduzca el retraso entre el desarrollo y la producción de contramedidas médicas. Eso, sin olvidar los mejorados protocolos para la distribución de fármacos.

La OMS y otras organizaciones insisten en acelerar la implementación de medidas farmacéuticas y no farmacéuticas pronto, asegurando así el acceso de todo el mundo a las vacunas sin los privilegios de las grandes potencias durante la Covid-19.

¿Cuáles son las candidatas a ser la enfermedad X?

Como era de imaginarse, hay varias patologías que son señaladas como las posibles nuevas iniciadoras de una epidemia global. Según la OMS, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, el virus del ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, los coronavirus MERS y SARS, el virus Nipah, las enfermedades henipavirales, la fiebre del valle del Rift y el Zika son diez de esas candidatas.

Por supuesto, todas estas patologías tienen rasgos en común. Son virus o bacterias que atacan directamente a los pulmones.

En resumen, aunque el patógeno de la enfermedad X seguirá siendo un desconocido hasta que se expanda la próxima epidemia, tenemos ciertas teorías más aceptadas como que será un virus o una bacteria respiratoria que surgirá de la transmisión zoonótica. Así, los rumores acerca de virus sintéticos creados con tecnología de edición genética quedan, de momento, en un segundo plano.