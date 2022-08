La acumulación de bacterias en la boca propicia la aparición de sarro y caries. Y en estados más avanzados hace que las encías se enfermen y aparezcan otras enfermedades más graves como la gingivitis. Apunta bien los trucos para eliminar sarro de los dientes.

Por supuesto, el dentista tendrá mucho que decir y es importante ir al menos dos veces al año a realizarse limpiezas y otros en la clínica dental.

Cómo eliminar sarro de los dientes de forma fácil

¿Qué es el sarro?

Es una placa que se forma por minerales y restos de alimentos que se acumulan entre los dientes.

La textura provoca un deterioro del esmalte que protege los dientes, por ello se pueden formar manchas y liberar sustancias ácidas que provocan

La mejor solución ante el sarro en los dientes es la limpieza bucal, pero hay remedios caseros que te ayudarán a acabar con él de forma natural. Entre los más efectivos te invitamos a probar los siguientes:

Aloe vera, limón y glicerina

La aloe tiene propiedades antibacterianas así como el limón y la glicerina vegetal.

Si hacemos una pasta con los tres ingredientes elimina las manchas amarillas y neutraliza los olores que causan las bacterias en la boca.

Agua oxigenada

Este remedio casero con agua oxigenada te ayudará a blanquear los dientes amarillos, previene infecciones bucales y combate las bacterias.

Gracias a sus propiedades alcalinas y antibacterianas desinfectan los dientes. Además blanquea las manchas amarillentas y reduce el riesgo de la aparición de infecciones.

El sarro es aquella placa blanca y amarilla que se sitúa en la parte baja de los dientes. Esto se produce por una acumulación de bacterias al comer por diferentes razones. Algunas de las cuales tienen que ver con la falta de higiene.

Vitamina C para el esmalte dental

Con la cáscara de naranja, rica en vitamina C, podríamos ir sacando el sarro acumulado en los dientes. Además también previene la aparición de bacterias y residuos que se sitúan en el esmalte de los dientes. Esto no quita que se realicen tratamientos profesionales.

Hilo dental y otros

Además de los remedios naturales, la prevención es realmente lo que funciona para que no se acumule el sarro en los dientes. De manera que, si nos lavamos con un cepillo, a veces no es suficiente, y necesitamos hilo o seda dental para quitar con aquello acumulado que está entre los dientes y no acaba de irse con el cepillado que hacemos a diario.

Limpieza dental exhaustiva

Cuando ya tenemos algo de sarro acumulado, entonces debemos actuar rápido antes de que vaya a más. los dentistas recomiendan realizar una limpieza dental exhaustiva como puede ser una profilaxis con el fin de, forma siempre profesional, eliminar el sarro de los dientes. Y esto sin dañar el esmalte.