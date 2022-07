En vacaciones solemos cambiar de hábitos. Y además comemos y bebemos alimentos y bebidas realmente frías que pueden incidir en nuestros dientes. Averigua cómo hacer frente a la sensibilidad dental del verano si quieres mantener una buena salud bucal durante el año.

Y es que el buen tiempo, las escapadas improvisadas con amigos y las vacaciones de verano son, en muchas ocasiones, sinónimo de descuidar los buenos hábitos de la salud bucodental. Pero podemos igualmente seguir con estos hábitos, pues nuestros dientes no lo agradecerán.

Los consejos para hacer frente a la sensibilidad dental del verano

El Dr. Khaled Kasem, jefe de ortodoncistas de Impress, asegura que factores como el cloro, las bebidas azucaradas, el alcohol o el cambio de higiene pueden dañar los dientes y nuestra salud dental.

Hidratación

Es una de las cosas más importantes en esta estación del año. Es además imprescindible mantener siempre una correcta hidratación que repercutirá en una mejor salud dental.

Vigilar lo que comemos

Para contrarrestar los efectos negativos que puedan tener los alimentos o bebidas con PHs diferentes al de nuestra boca, es recomendable tomar alimentos con PH neutro, que no dañen los dientes. Entre estos alimentos, destacan el aceite de oliva, plátanos, remolacha, coles de Bruselas, apio, cilantro, arándanos y té de jengibre.

Higiene diaria

En esta época del año no debemos descuidar los buenos hábitos. Por esto mantendremos el gesto de lavarnos los dientes tras cada comida y sobre todo después de inmersiones en el mar o en piscinas con cloros, pues pueden perjudicar seriamente los dientes.

No dejar de lado los tratamientos

Si estás siguiendo un tratamiento de ortodoncia invisible o utilizas férulas de descanso nocturnas, no dejes de hacerlo por más de que estés de vacaciones. Aunque te cueste un poco más, no debemos abandonar para no tirar por la borda lo conseguido en meses anteriores.

Aprovecha para visitar al dentista

Ahora las clínicas dentales están abiertas prácticamente en todos los meses del año. Por lo que si tienes más tiempo, entonces es el momento para esa revisión anual que nunca puedes hacer. El profesional te dará los consejos necesarios para poder cuidar tus dientes en verano y podrá realizar las limpiezas que toquen en este tiempo. Piensa que aunque te cepilles bien los dientes, normalmente, queda siempre algo de suciedad, y la mejor manera de acabar con ella es la limpieza profesional. De hecho, se aconseja visitar al dentista entre una y dos veces al año.