Fact checked

«La migraña puede llegar a ser algo realmente limitante. No avisa cuando va a venir, con lo cual no puedes planificarte. Tenías unos planes y de repente tienes que anularlos. Tenías que ir a trabajar y de repente no estás en condiciones para ello. Te ves cambiando turnos, pidiendo bajas de un día o que venga alguien a cuidarte a los niños porque tú sólo puedes estar en el baño vomitando y con un dolor insoportable. Al principio esto sucede de vez en cuando, y con el tiempo cada vez es más frecuente. Hasta que llega un punto en que la frecuencia no es compatible con seguir una vida normal. Al menos ése fue mi caso», afirma Elena, paciente de la doctora Rebeca Fernández Rodríguez, jefe asociada del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz de Madrid, del grupo hospitalario Quirónsalud.

Para Elena -según relata a OKSALUD cuando llega a la consulta de Neurología para hablar con su doctora- ponerse en manos de un especialista fue lo mejor que pudo hacer porque los analgésicos comunes no son útiles contra este tipo de dolor. Aunque reconoce que se necesita paciencia para dar en la clave de un tratamiento preventivo que le fuera bien, al final lo encontraron y eso rebajó mucho la frecuencia de las crisis.

La doctora Fernández, en entrevista a OKSALUD, explica que, además del tratamiento preventivo, le prescribió a Elena un tratamiento eficaz para las crisis, con lo cual, en palabras de su paciente «dejaron de ser horas de agonía».

La neuróloga detalla en el transcurso de la charla qué es la migraña, los factores que influyen en ella, los síntomas y los tratamientos, entre los que descarta -en línea a lo que promulga la Sociedad Española de Neurología y en contra de algunas corrientes actuales- que la cirugía pueda ser la solución definitiva a estos dolorosos ataques.

PREGUNTA.- ¿Qué es la migraña?

RESPUESTA.- Es un subtipo de dolor de cabeza, cefalea primaria, la segunda en frecuencia, pero la primera en intensidad, de carácter crónico, es decir, no es que siempre nos tenga que doler, pero es una enfermedad crónica con la que hay que convivir con sus periodos de estar asintomático y períodos de dolor aislados o agrupados.

P.- ¿Qué causa este tipo de dolor de cabeza?

R.- Es una cefalea primaria, es decir no tiene una causa clara que la provoque. Tenemos dos hipótesis diagnósticas en las que todo se apoya en una causa en el trigémino vascular o en el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, involucrado en la cadena de inflamación.

P.- ¿Qué prevalencia tiene en España?

R.- Me remito a los datos recogidos por la Sociedad Española de Neurología: la migraña afecta al 12,6% de la población general, es decir más de 5 millones de personas.

P.- ¿Y por sexos?

R.- Hay una mayor prevalencia en mujeres :17,2% en mujeres y 8% en hombres.

P.- ¿Qué factores que influyen en la migraña?

R.- Esto es un paso muy importante para una buena anamnesis (el proceso por el cual el terapeuta recoge información relevante sobre el paciente).Hay dos tipos generales de factores:

Los modificables , es decir, los hábitos de vida: obesidad, sueño relacionado con el uso de pantallas, estrés, horarios de trabajo, fármacos, exceso de ciertas bebidas excitantes, consumo de drogas, cirugías u otras patologías de base. Y los no modificables: edad, sexo femenino, carga genética, menstruación, incluso determinadas razas son más propensas a la migraña.



P.- ¿Con qué síntomas se presenta la migraña?

R.- Los síntomas pasan por dolor intenso brusco desde el inicio o progresivo pulsátil, que se localiza habitualmente en un único lado, asociado a molestias de cara a la luz, los sonidos, los olores, todo acompañado de náuseas e incluso vómitos. Suele tener diferentes fases:

Síntomas premonitorios días antes: apetencia por determinados alimentos, astenia , diarrea, auras. 30 minutos antes del dolor, que son síntomas neurológicos de localidad: visual, habla, pérdida de fuerza. Desaparecen al iniciarse la fase de dolor. Fase de dolor, en la que molesta la luz, los sonidos, los olores… empeora con el ejercicio físico, vómitos -que incluso a veces ayudan a disminuir la intensidad de dolor pero hacen más difícil su manejo por no tolerancia oral a analgésicos- y aislamiento social del paciente.



P.- ¿Cómo es el diagnóstico?

R.- Como ha recomendado Elena «todo aquel que tenga la mala suerte de tener migrañas, que se ponga manos de un especialista».

Durante el diagnóstico clínico , el paciente nos comenta acerca del dolor de cabeza. Con esta anamnesis intentamos descartar factores de riesgo, datos de alarma de patología estructural; hipertensión intracraneal por exploración de fondo de ojo, disección carotídea por localización de dolor, sospecha de aneurisma por la forma de presentación… Las pruebas complementarias no están en la primera opción. Recurrimos a ellas cuando tenemos datos de alarma o cuando observamos que la evolución no es la esperable con los tratamientos pautados.



Para la mayoría de los casos hay tratamiento eficaz. En esta cuestión también podemos clasificar:

Tratamientos puntuales , es decir, me duele y me tomo algo. Los especialistas insistimos en anticiparse al dolor. En este punto hay que tener en cuenta la nueva línea de tratamiento con los gepantes (antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina CGRP). Tratamientos preventivos : la valoración es que al mes pasamos más días mal que bien; cuando a veces, aún no siendo tan frecuente el dolor de cabeza, es muy incapacitante; o cuando hemos probado varias líneas de analgésicos puntuales previos y han fallado.



P.- ¿Está usted de acuerdo en las afirmaciones acerca de que la cirugía puede ser la solución definitiva contra la migraña? Parece que la Sociedad Española de Neurología no lo apoya…

R.- No. Uno de los condicionantes del dolor es la activación de terminaciones nerviosas en la región epicraneal, por ello es bien extendido el uso de bloqueos, con anestésico local, epicraneales en los puntos que consideramos gatillo para el dolor, tanto en brote agudo como tratamiento preventivo, pero esto lo manejamos con bloqueos anestésicos, bien en consulta o en una unidad de dolor pero, en ningún caso, con cirugía.

Cuando una migraña se cronifica, en la mayoría de los casos, asocia una cefalea tensional, por tensión muscular, por esas terminaciones nerviosas tensas; por ello, el uso de fármacos neuromoduladores, bloqueos anestésicos, siempre bien protocolarizados.

Las técnicas quirúrgicas sí que las aplicamos pero en casos muy seleccionados, en dolor tipo neuralgia trigeminal, pero cuando pautas previas nos han fallado.