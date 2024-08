Fact checked

Cuando se toma ante los primeros signos de una migraña, antes de que comience el dolor de cabeza, un medicamento llamado ubrogepant puede ser eficaz para ayudar a las personas con migraña a continuar con su vida diaria con pocos o ningún síntoma, según un nuevo estudio publicado en «Neurology».

El estudio se centró en personas con migraña que podían saber cuándo estaba a punto de ocurrir un ataque, debido a síntomas tempranos como sensibilidad a la luz y al sonido, fatiga, dolor o rigidez en el cuello o mareos.

El ubrogepant es un antagonista del receptor peptídico relacionado con el gen de la calcitonina o inhibidor del CGRP, una proteína que desempeña un papel clave en el proceso de la migraña.

«La migraña es una de las enfermedades más prevalentes en todo el mundo, pero muchas personas que la padecen no reciben tratamiento o manifiestan que no están satisfechas con el mismo», afirma el autor del estudio, el doctor Richard B. Lipton, del Albert Einstein College of Medicine en el Bronx, Nueva York, y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología.

«Mejorar la atención ante los primeros signos de migraña, incluso antes de que comience el dolor de cabeza, puede ser clave para mejorar los resultados. Nuestros hallazgos son alentadores y sugieren que el ubrogepant puede ayudar a las personas con migraña a funcionar con normalidad y seguir con su vida diaria», añade.

Anticiparse a la migraña

En el estudio participaron 518 personas que habían sufrido migraña durante al menos un año y que habían sufrido entre dos y ocho ataques de migraña al mes en los tres meses anteriores al estudio. Todos los participantes experimentaron regularmente signos de que una migraña comenzaría en las próximas horas. Se pidió a los participantes que trataran dos ataques durante un período de dos meses.

Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos. El primer grupo recibió un placebo para el primer conjunto de síntomas previos a la migraña, seguido de 100 miligramos (mg) de ubrogepant para el segundo episodio de síntomas. El segundo grupo tomó ubrogepant para el primer episodio y placebo para el segundo.

Los participantes evaluaron las limitaciones en su actividad en su diario utilizando una escala que iba de cero a cinco, donde 0 significaba «nada limitado, podía hacer todo»; 1, «un poco limitado»; 2, «algo limitado»; 3, «muy limitado»; o 4, «extremadamente limitado».

Veinticuatro horas después de tomar el medicamento o un placebo, el 65 por ciento de las personas que tomaron ubrogepant informaron que se sentían «nada limitados: podían hacer todo» o «un poco limitados», en comparación con el 48 por ciento de los que tomaron el placebo.

Los investigadores descubrieron que tan solo dos horas después de tomar la medicación, las personas que tomaron el medicamento tenían un 73 por ciento más de probabilidades de informar que «no tenían ninguna discapacidad y eran capaces de funcionar normalmente» que aquellos que tomaron el placebo.

«Según nuestros hallazgos, el tratamiento con ubrogepant puede permitir que las personas con migraña que experimentan señales de advertencia tempranas antes de que se presente la migraña puedan tratar rápidamente los ataques de migraña en sus primeras etapas y continuar con su vida diaria con pocas molestias y trastornos», afirma Lipton. «Esto podría conducir a una mejor calidad de vida para quienes viven con migraña», añade.

Lipton señala que los participantes demostraron que, basándose en los síntomas de advertencia de dolor de cabeza, podían predecir con fiabilidad la inminente aparición de migrañas. Estos hallazgos se aplican únicamente a aquellos que presentan síntomas de advertencia fiables.

Una limitación del estudio fue que los participantes registraron sus síntomas y el uso de medicamentos en diarios electrónicos, por lo que es posible que algunas personas no hayan registrado toda la información con precisión. El estudio fue financiado por AbbVie, el fabricante de ubrogepant.