Deporte y Salud Mental a debate en Gijón con la campaña “Sentir la camiseta” del grupo Ribera con deportistas profesionales

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El grupo sanitario Ribera ha presentado ya en Valencia, Cartagena y Gijón la campaña “Sentir la camiseta”, que busca poner en valor la importancia del cuidado físico y mental en el deporte, y en la necesidad de hablar sobre la salud mental, con la colaboración de deportistas de élite de varias disciplinas. Un total de 13 jugadores y jugadoras profesionales de fútbol, baloncesto, rugby, pilota valenciana, futbol sala, tenis y remo de 11 clubes participan en esta iniciativa, que el grupo Ribera enmarca en su modelo de salud responsable, y su propósito de incluir la creatividad en sus campañas de promoción de la salud para lograr un mayor impacto en la población.

El pasado 14 de agosto en el Palacio de Congresos de Gijón, en el marco de la FIDMA, junto al Hospital Ribera Covadonga y en colaboración con el Real Sporting de Gijón, se organizó la I Jornada Deporte y Salud: Competir con la cabeza. En la mesa redonda moderada por el periodista deportivo Ángel Fernández, participaron especialistas de la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Ribera Covadonga: Dra. Eva Carbajo (Medicina Deportiva), Dr. Álvaro Rojas (Traumatología), Lucía Calvo (Psicología) y Silvia Vázquez (Fisioterapia), junto al jugador del Real Sporting Diego Sánchez, protagonista de la campaña “Sentir la camiseta”. Durante el coloquio, los especialistas hablaron de la presión de la competición, compartieron datos de estudios como que los atletas estresados son más propensos a las lesiones. Además de la necesidad de educar en salud mental al entorno, familias, entrenadores y compañeros de equipo. Por su parte, Diego Sánchez, jugador del Real Sporting de Gijón, compartió la responsabilidad que asumen los jugadores, con el club, con la afición y con sus compañeros, “una gran responsabilidad que tienes que equilibrar y para la que es necesario contar con profesionales con quien puedas compartirla”.

Durante el acto, Angélica Alarcón, directora de comunicación del grupo Ribera presentó la campaña “Sentir la camiseta”, realizada en colaboración con Maart Agency, responsable de la idea creativa, que recoge los testimonios de 13 deportistas que relatan cómo han afrontado momentos de presión, lesiones y retos emocionales a lo largo de sus carreras. Cada uno de ellos eligió una frase personal impresa en el reverso de su camiseta oficial, como metáfora de lo que llevan dentro. “La presión de la competición, la frustración por no cumplir expectativas o la recuperación de lesiones puede afectar profundamente a la salud mental. Queremos abrir espacios para visibilizar y normalizar este tema que todavía es tabú en muchos ámbitos”.

La jornada contó con la presencia de representantes institucionales y deportivos como Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón; Jesús Abad, concejal de Deportes de Pola de Siero; Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón; Mónica Blanco, vocal de la Cámara de Comercio de Avilés; y Alfonso Rodríguez, de la Fundación Real Sporting de Gijón, además de miembros de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, Telecable Hockey Club, Fundación Unicaja y Real Grupo de Cultura Covadonga.

La campaña se completa con una exposición itinerante que ha sido visitada por más de 100.000 personas en FIDMA, con las camisetas de los deportistas que han participado del Levante UD, la Federación Valenciana de Pilota, el Elche CF, el FC Cartagena, el Jimbee Cartagena, el Club de Baloncesto Breogán, el Rugby Club Valencia, el Club Baloncesto Baxi de Ferrol, el Real Sporting de Gijón, el BCS Dragón Boat y un ex tenista profesional. Todos ellos cuentan en primera persona cómo han tenido que aprender a canalizar el estrés y la presión de la competición, a superar lesiones o patologías graves y también la importancia de hablar sobre cómo se sienten y acudir a profesionales cuando lo han necesitado. Sus testimonios completos en forma de vídeo se van desvelando a medida que se va presentando la campaña en las diferentes ciudades, de momento en Valencia, Cartagena y Gijón, y en los próximos meses en Ferrol, Lugo y Elche, y pueden verse en su web, así como en las redes sociales del grupo y de los clubs participantes.