Este 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez 2021 que se realiza para apoyar y dar visibilidad a las personas que tienen esta condición. Aunque todos la podríamos sufrir, existen algunos parámetros para que afecte más a unas personas que otras. Hablamos, como sabemos, de un trastorno de comunicación que se basa en la interrupción involuntario del habla.

Por esto hay que estar atentos a esta condición especialmente en la niñez, si bien sabemos que los niños no hablarán bien de repente, hacerlo muchas veces en su desarrollo puede ser posible causa.

Por qué se celebra este día

El día internacional de la tartamudez 2021 tiene lugar desde el año 1998 y surge por la International Stuttering Association (ISA), con la colaboración de la Asociación lnternacional de Fluidez (IFA) y la Liga Europea de Asociaciones de Tartamudez.

Gracias a ello hay diversas iniciativas en el mundo para hacerle frente a este problema que se puede ir superando con el tiempo.

¿Qué es la tartamudez?

Según la Fundación Española de la Tartamudez, la disfemia, espasmofemia o disfluencia en el habla es un trastorno de la comunicación (no un trastorno del lenguaje) que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla acompañadas de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés.

Los efectos psicológicos de la tartamudez pueden ser severos afectando el estado de ánimo de la persona de forma continua…llegando a ser causa en muchos casos, de un importante aislamiento social.

¿Cuándo surge?

Depende, pero puede iniciarse entre el segundo y cuarto año de vida, aunque se suele confundir con las dificultades propias de la edad a la hora de hablar. Al final, solo uno de cada 20 niños acaba tartamudeando y muchos de ellos superan el trastorno en la adolescencia.

¿Cuál es su causa?

No hay una causa específica y clara, ahora bien se cree que podría ser un 80% hereditaria y en un 20% de origen bioneurológico.

La fundación de la tartamudez da a conocer que esta condición no se asocia con la ansiedad ni es un efecto de ella para su desarrollo.

Fobia social

Con el tiempo y si no se trata a tiempo, las personas que tienen este problema pueden llegar además a desarrollar ansiedad y hasta convertirse en una fobia social. Normalmente sienten vergüenza a la hora de hablar delante de otras personas y por esto rechazan hacerlo, aunque realmente no hay más remedio para comunicarse, por lo que hay que tratar este problema y especialmente desde el ámbito psicológico. Si no, las personas afectadas pueden aislarse en casa, dejar de lado su vida social y acabar en un estadio de depresión y ansiedad nada bueno.