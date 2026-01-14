Fact checked

Adamed Laboratorios ha presentado este lunes Recigarum (citisiniclina) en solución oral con dosificador, una nueva forma farmacéutica de este tratamiento de prescripción médica indicado para ayudar a dejar de fumar en 25 días y que contará con financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) para determinadas indicaciones a partir de comienzos de 2026.

Esta nueva presentación se suma a Recigarum en comprimidos, financiado en España desde 2023, y amplía las opciones terapéuticas disponibles para la deshabituación tabáquica. El formato en solución oral se administra mediante una bomba dosificadora que libera 1,5 miligramos de principio activo por dosis, equivalente a un comprimido, en un líquido con sabor a menta que puede tomarse con o sin agua.

El tratamiento de 25 días se divide en una pauta gradual que comienza con una administración más continuada al principio, de una dosis cada dos horas, y un máximo de seis dosis al día durante los tres primeros días, y que va disminuyendo según avanzan los días. Además, se debe dejar de fumar por completo al quinto día y, en caso de recaída o fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse, pudiendo reanudarse tras dos o tres meses.

Según los datos más recientes disponibles de fuentes oficiales, el consumo de tabaco en España sigue una tendencia descendente, pero aún afecta a una proporción significativa de la población adulta: en 2023, el 16,6 % de las personas de 15 años o más aseguraron fumar tabaco a diario, con 20,2 % entre los hombres y 13,3 % entre las mujeres, lo que supone una caída de más de tres puntos respecto a 2020.

Además, alrededor del 60 % de la población declara no haber fumado nunca y un 20,7 % son exfumadores, mientras el uso de cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina está aún relativamente bajo (1,6 %). Estos datos reflejan un descenso continuado del tabaquismo en España en las últimas décadas, aunque el tabaco sigue siendo una de las principales causas de enfermedad prevenible en el país.

Desde Adamed, su director general, Bernardo de Rafael Töpfer, ha reflejado en rueda de prensa el compromiso de la compañía para seguir invirtiendo en nuevos productos que permitan abandonar el hábito tabáquico. «Somos los únicos que vamos a lanzar una solución oral para conseguir dejar de fumar», ha subrayado.

Además, la farmacéutica trabaja en un estudio para el uso prolongado del tratamiento, es decir, para aquellos pacientes que requieren más tiempo de los 25 días establecidos.

¿Cuántos fumadores quieren dejar el tabaco?

Según se ha expuesto en rueda de prensa, y en línea con la última encuesta EDADES publicada por el Ministerio de Sanidad, el 25,8 por ciento de la población de entre 15 y 64 años dice haber fumado a diario en los últimos 30 días. Siete de cada 10 fumadores quieren dejar el tabaco y cuatro de cada 10 lo ha intentado, pero el tabaco se sitúa como la segunda sustancia psicoactiva más consumida.

El neumólogo y experto en tabaquismo Carlos Jiménez Ruiz ha puesto en valor la importancia del tratamiento farmacológico, acompañado de apoyo psicológico, para abadonar con éxito el tabaquismo, que ha definido como una enfermedad «adictiva, crónica y de alta prevalencia» que supone «la primera causa evitable de morbimortalidad» en los países desarrollados.

Jiménez ha advertido de la dificultad de cesar el hábito tabáquico por propia voluntad como consecuencia de la adicción que genera la nicotina, que repercute en el conocido como síndrome de abstinencia. En este sentido, ha comentado que la probabilidad de éxito de intentar dejar de fumar sin ayuda profesional es del 5%, mientras que este porcentaje asciende a entre el 35 y el 55% en los fumadores que acuden a un sanitario en busca de apoyo psicológico y se les prescribe un fármaco.

«Precisamente la citisiniclina es uno de los fármacos que ha demostrado ser eficaz para ayudar a combatir el síndrome de abstinencia y, en consecuencia, combatir la dependencia física que el fumador tiene por la nicotina y también es un fármaco de alta seguridad», ha destacado el doctor. El tratamiento puede utilizarse con seguridad en pacientes polimedicados, pues está «prácticamente libre de interacciones», aunque se deben tomar precauciones en el caso de la toma de medicamentos para tuberculosis.

Acceso universal

Por su parte, el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Raúl de Simón Gutiérrez, ha abordado la financiación selectiva de los fármacos para la cesación tabáquica en España y ha reclamado avanzar hacia la universalidad.

Según ha detallado, los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad son «restrictivos», en opinión de las sociedades médicas, no fueron consensuados con los profesionales médicos y no están validados científicamente. «Por poner un ejemplo, las puntuaciones que se exigen en los test de dependencia excluyen al 80 por ciento de los fumadores, que no llegan a esas puntuaciones», ha alertado.

Por último, el cardiólogo intervencionista en el Hospital Santa Lucía (Murcia) José Abellán ha concienciado sobre los riesgos del tabaco para las personas jóvenes, y sobre todo de las nuevas formas del tabaco, como los vápers, un peligro que no suele considerarse. A este respecto, ha indicado que el tabaco aumenta de tres a cinco veces el riesgo de sufrir un infarto de corazón en gente joven, mientras que cuatro de cada 10 no llegan al hospital con vida.