¿Debes hacerte un tratamiento de toxina botulínica?: así es mejor preparar tu piel

Sea por necesidad o porque uno ha decidido reducir sus arrugas de alguna forma, es factible realizar un tratamiento de toxina botulínica, pero debes saber de qué forma hay que preparar la piel antes para que penetre mejor.

Hablamos de un medicamento producido por una toxina de la bacteria Clostridium botulinum. Debe quedar claro que las inyecciones de toxina botulínica no contienen ninguna bacteria y no pueden provocar botulismo.

Prepara la piel antes de un tratamiento de toxina botulínica

Infórmate antes

Si has elegido ya el centro para ello, seguro que el profesional informará antes sobre todo lo que debes hacer para que tu piel esté mejor. Seguramente el tratamiento empiece con una limpieza y posterior hidratación en el mismo centro.

Por qué debo hacerme este tratamiento

Las razones de aplicar la toxina botulínica son varias. Así se persigue siempre un objetivo para saber la cantidad que se debe aplicar: alisar arrugas, dar luminosidad a la epidermis, controlar la sudoración excesiva, evitar las migrañas crónicas, entre otros.

Sin fumar ni tomar alcohol antes

Aunque tu médico te dará las pautas de lo que debes hacer antes del tratamientos, en general, los expertos comentan que siempre es mejor no fumar ni beber alcohol antes de esta intervención. Las razones de ello son que se puede aumentar el riesgo de sufrir hematomas a causa de la inyección.

Piel limpia

Seguramente en el tratamiento está incluida la limpieza de la piel. pero igualmente es una rutina que debes hacer en casa a diario, y si son dos veces mejor. así la piel está mejor y de paso la preparamos para estar ante el sol y también ante cualquier intervención que necesitemos realizar.

Relax

Es un tratamiento que realmente no hace daño y que dura unos minutos, pero uno puede estar más nervioso de lo normal, por esto aplicar técnicas de relajación irá bien y de paso la piel estará menos tensa.

Alergias y otros

La persona responsable de aplicar la toxina botulínica debe saber si somos alérgicos a determinados medicamentos o sustancias. No es tan fácil porque a veces no lo sabemos hasta que no sale la alergia en cuestión.

Cualquier otro dato como tomar determinados medicamentos, realizar una operación o bien estar embarazada es algo que el profesional debe saber antes de someterse a cualquier intervención. Pero para ello están las charlas sobre esta intervención para que uno sepa y también se quede más tranquilo sobre el resultado final.