Que el primer día de la semana es el peor de todos es algo que debe pasar a la historia. Es un tópico, pero debemos dejar atrás ello porque es posible sobrevivir a los lunes si realmente te lo propones. Muchas personas sienten ansiedad y tristeza.

Pero lo cierto es que cada día puede ser viernes si quieres. ¿Cómo lo hacemos? Adoptando ciertos hábitos y con un importante espíritu positivo.

Haz ejercicio

Cuando practicamos ejercicio a primera hora nos motivamos. Empezamos el día haciendo algo que nos motiva, todo sabe mejor y el trabajo también. Así que ya sabes, y si haces deporte a estas horas, no tendrás que hacerlo más tarde.

Lista de agradecimientos

Empieza el día haciendo una lista de agradecimientos. Seguro que tienes mucho que agradecer en tu vida, tanto en el terreno personal como en el profesional. Verás como entonces todo parece mejor, porque debemos estar felices por todo lo que tenemos, y veneraremos los lunes a partir de ahora. Es un ejercicio sencillo que no te roba más de unos minutos.

Organiza un plan diferente cada lunes

El lunes puede ser viernes siempre, esto depende de ti. Algo que puedes hacer para sobrevivir a los lunes es crear un plan diferente y atractivo cada inicio de semana. Así tendrás más ganas de levantarte de la cama y de ir a trabajar.

Puedes ir al cine, a cenar, quedarte en casa con un plan de relax total, bienestar en la bañera o bien queda con tus amigos por la tarde como si fuera un fin de semana.

Descansa el fin de semana

Intenta desconectar y descansar todo lo que puedas el fin de semana porque esto también permite recargar las pilas y llegar con más ímpetu al “duro” inicio de semana. Esto pasa por ver series, ir a dormir pronto o hacer siestas para recuperar el sueño perdido entre semana.

Trabaja en lo que te gusta

Si odias el lunes porque debes ir a la oficina es porque quizás tu trabajo no te llena tanto como crees. Sabemos que no es tan fácil cambiar de trabajo, pero si no haces algo que realmente te guste y te motive, difícilmente vas a querer que sea lunes o martes.

Evita cargas de trabajo

Intenta no empezar la semana a tope de trabajo. Debe estar distribuido diversos días según una planificación establecida para que no lo dejes todo para un día. Pero si puedes estar más tranquilo el lunes, tu cerebro lo agradecerá.