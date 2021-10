El próximo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. Una fiesta que tiene lugar en todo el país, si bien este año cae en martes, y por esto el lunes 11 podría ser fiesta también. Pero ¿hay puente en España por el 12 de octubre?

Al parecer, el 11 de octubre no es festivo, y en general, no hay puente, otra cosa es que cada uno decida hacerlo. Así uno puede gozar de dos días de fiesta no laborables.

12 de octubre, fiesta en todo el país

El 12 de octubre es fiesta nacional y no sustituible en toda España, por lo que es festivo en todas las regiones del país. En general, podemos decir que hay pocos lugares donde se hace puente en España por el 12 de octubre, pero sí lo es en calendario escolar de algunas comunidades, como Madrid o Aragón.

En Zaragoza, fiesta del Pilar, además es festivo también para los escolares el 13 de octubre, y por esto tienen un total de cinco días de descanso contando el fin de semana.

Esta situación dificulta realmente la conciliación familiar y no es posible estar con los hijos. Entonces algunas personas piden fiesta en sus trabajos para poder hacer puente descontándose esta jornada en su calendario de festivos laborales.

Por lo que respecta a las comunidades, por tanto no es festivo, pero es cada uno quien toma la decisión de hacer o no puente en esta fecha.

Los ocho días festivos de carácter nacional de 2021

1 de enero (viernes): Año Nuevo

2 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (sábado): Fiesta del Trabajo

12 de octubre (martes): Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos

6 de diciembre (lunes): Día de la Constitución

8 de diciembre (miércoles): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (sábado): Navidad

La fiesta del 12 de octubre

Este día se celebra como Día de la Hispanidad y tiene origen cuando el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón partió de Huelva para ir de viaje. El 12 de octubre de 1492 las embarcaciones llegaron a la isla de Guanahaní, en las Antillas. Fue luego San Salvador, llegando también a Cuba y Santo Domingo.

Estamos hablando del descubrimiento de América. Simboliza este día la unión de Europa y América, sin embargo, por aquel entonces, Colón creyó haber llegado a las Indias y no a América.

En general, esta celebración incluye cada año un desfile militar donde asiste la familia real, el presidente del Gobierno y representantes de todos los poderes del Estado.