Las nanopartículas podrían revertir la enfermedad de Alzheimer si se emplean para restaurar la función de la barrera hematoencefálica (BBB), el guardián vascular que regula el entorno del cerebro. Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy, donde los investigadores lograron revertir la patología en modelos animales, concretamente en ratones.

A diferencia de los enfoques tradicionales, centrados en actuar directamente sobre las neuronas, este avance se basa en recuperar la función normal del sistema vascular cerebral, una pieza clave en el mantenimiento de la salud neuronal.

La investigación ha sido liderada conjuntamente por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y el Hospital West China de la Universidad de Sichuan (WCHSU), con la colaboración de científicos del Reino Unido.

El trabajo señala que, mientras la nanomedicina convencional utiliza nanopartículas como portadoras de fármacos, este nuevo enfoque emplea «fármacos supramoleculares» que son bioactivos por sí mismos.

Estas nanopartículas no se dirigen a las neuronas, sino que reparan la barrera hematoencefálica, lo que permite restablecer su capacidad de proteger y limpiar el cerebro. Al restaurar esta interfaz crítica, los investigadores consiguieron revertir los signos del Alzheimer en los modelos experimentales.

El cerebro, recuerdan los autores, es un órgano con un altísimo consumo energético que depende de un sistema vascular eficiente. En este sentido, el estudio subraya la importancia de la salud vascular en enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer, ambas relacionadas con un deterioro del sistema circulatorio cerebral.

Un interruptor para eliminar toxinas

En la enfermedad de Alzheimer, la acumulación de la proteína amiloide-β (Aβ) interfiere con el funcionamiento normal de las neuronas. El equipo descubrió que las nanopartículas supramoleculares actúan como un «interruptor» que reactiva el sistema natural de eliminación de toxinas del cerebro. «Sólo una hora después de la inyección observamos una reducción del 50–60 % en la cantidad de Aβ dentro del cerebro», destaca Junyang Chen, primer coautor del estudio.

Los efectos a largo plazo fueron aún más notables. En uno de los experimentos, un ratón de 12 meses (equivalente a unos 60 años humanos) tratado con las nanopartículas recuperó el comportamiento de un ratón sano tras seis meses de tratamiento, una edad comparable a un humano de 90 años.

El profesor Giuseppe Battaglia, investigador ICREA en el IBEC y líder del estudio, explica que «el efecto duradero proviene de la restauración del sistema vascular cerebral. Creemos que actúa como una cascada: cuando se acumulan especies tóxicas como la beta amiloide, la enfermedad progresa. Pero una vez que la vascularización vuelve a funcionar, el cerebro puede eliminar Aβ y otras moléculas dañinas, recuperando su equilibrio».

Por su parte, Lorena Ruiz Pérez, investigadora del grupo de Biónica Molecular del IBEC, destaca que el tratamiento «demostró una notable eficacia para eliminar rápidamente la Aβ, restaurar la función saludable de la barrera hematoencefálica y revertir sorprendentemente la patología del Alzheimer».

Los autores coinciden en que este estudio abre una vía prometedora hacia nuevas intervenciones clínicas, centradas en la reparación del sistema vascular cerebral como estrategia para tratar el Alzheimer y mejorar los resultados en pacientes.