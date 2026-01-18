Beber agua está bien, pero hay un alimento mejor para los mayores de 65 años que tengan los pies hinchados

Fact checked

La sensación de pesadez en las extremidades inferiores resulta un problema habitual conforme avanza la edad. Aunque los expertos en nutrición recomiendan beber agua de forma constante para favorecer la función renal, existe un alimento que ofrece resultados superiores.

Este malestar, conocido técnicamente como edema, afecta la calidad de vida y la movilidad diaria de muchas personas. Los expertos en nutrición y salud han identificado que beber infusiones de diente de león tiene mayor eficacia que beber agua.

Para los mayores de 65 años que sufren de pies hinchados, incorporar este ingrediente a su dieta puede ser muy beneficioso, ya que no se trata de un medicamento, sino de una opción natural con respaldo científico que potencia la retención de líquido acumulada en el organismo.

Esta infusión es mucho más beneficiosa que beber agua

Según el portal especializado en salud Healthline, el uso de esta de diente de león, específicamente preparado como infusión, funciona como un diurético natural. Mientras que el agua ayuda a limpiar, el extracto de esta hierba impulsa activamente al cuerpo a deshacerse del exceso de líquido que provoca la inflamación.

Esta planta silvestre (Taraxacum officinale) supera a otras opciones porque no solo estimula la producción de orina. Tal como apunta el medio CuerpoMente, destaca por sus propiedades depurativas y protectoras del hígado. Al consumir diente de león, el organismo recibe una ayuda extra para procesar toxinas y liberar la presión en los tejidos que causa la hinchazón de pies.

¿Por qué las infusiones de diente de león reducen la hinchazón?

El funcionamiento de este remedio natural cuenta con evidencia que respalda su uso tradicional. Healthline cita un estudio médico donde 17 participantes ingirieron tres dosis de extracto de hoja de diente de león en un periodo de 24 horas. Los resultados mostraron un aumento significativo en la producción de orina en los sujetos.

A diferencia de ciertos diuréticos sintéticos que pueden desequilibrar los minerales del cuerpo, esta planta aporta nutrientes. CuerpoMente señala que es rica en sales potásicas. El potasio resulta vital, ya que contrarresta los efectos del sodio, uno de los principales culpables de la acumulación de agua.

Así, la infusión de diente de león facilita el drenaje sin comprometer los niveles de electrolitos esenciales.

¿Qué otras cosas ayudan a los pies hinchados?

Reducir los alimentos procesados y el consumo de sal resulta fundamental. Healthline sugiere incorporar alimentos como nueces, granos integrales y verduras de hoja verde para elevar los niveles de magnesio y combatir el edema.

Asimismo, la vitamina B6 juega un papel central en el equilibrio de fluidos. Alimentos como los plátanos, las patatas o el atún aportan esta vitamina hidrosoluble.

Otro factor relevante es limitar los carbohidratos refinados. El pan blanco o la pasta provocan picos de insulina que llevan a los riñones a reabsorber sodio, lo que agrava el problema de los pies hinchados en los mayores de 65 años.

Precauciones a la hora de consumir una infusión de diente de león

Para obtener los beneficios, se pueden usar tanto las hojas como la raíz. CuerpoMente explica que la preparación habitual consiste en una decocción o tisana depurativa. Se pueden mezclar las hojas secas con agua hirviendo y dejar reposar unos minutos antes de colar la bebida. Su sabor puede resultar algo amargo, por lo que algunas personas optan por mezclarla con otras hierbas.

A pesar de ser un remedio natural, resulta prudente consultar con un profesional médico antes de iniciar su consumo regular, especialmente si existen condiciones médicas preexistentes o se toman fármacos.

Desde Healthline advierten que las hierbas diuréticas pueden interactuar con ciertos medicamentos, de modo que cualquier persona debe consultar bien con su médico antes de tomar cualquier preparación con ellas.