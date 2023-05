Anota estos consejos si no sabes cómo conservar el queso correctamente

Fact checked

Aunque nos encanta, a veces obtiene un color algo extraño y no sabe igual. Esto es porque no lo hemos cuidado adecuadamente. Los consumidores albergan dudas sobre cómo guardar y conservar el queso correctamente con el fin de no se estropee ni pierda cualidades.

En general, las porciones y cuñas deben conservarse en su envase original o en papel parafinado (papel encerado, papel manteca…). Pero, si se trata de formatos grandes de pasta dura y corteza seca se pueden frotar con aceite de oliva o manteca.

Como conservar el queso correctamente

Evitar el moho

La organización Interprofesional láctea, Inlac, da a conocer que este molesto moho puede aparecer en el queso si lleva mucho tiempo guardado. Aconsejan raspar con algún utensilio metálico la superficie para lograr desprender esa capa y evitar que el oxígeno entre en el interior.

En el frigorífico

El queso es un producto natural y vivo que necesita ciertos cuidados para mejorar su conservación. En general, todos deben estar protegidos y conservados en el frigorífico a una temperatura inferior a 10 º C y con ello evitamos que se resequen y pierda sabor.

También se puede conservar con papel film y en recipientes herméticos, como los tápers. Si lo hacemos de esta forma, habrá que tener cuidado con los quesos blandos ya que pueden fermentar por falta de oxígeno y entones echarse a perder.

Los más grandes

Para los formatos grandes de pasta dura y corteza seca se puede frotar con aceite de oliva o manteca.

Propiedades del queso

Esta alimento contiene proteínas de alto valor biológico, es rico en calcio, vitaminas A y D y también contiene vitaminas del grupo B, como la B12, la B9 (ácido fólico), la B1 (tiamina) o la B2 (riboflavina).

¿sabes que una porción de 100 gramos de queso equivale al requerimiento diario de calcio de una persona adulta?

Además, ayuda a formar y mantener los dientes y los huesos sanos, pero también es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos y a liberar hormonas y enzimas que influyen en casi todas las funciones del organismo.

Consumir tres lácteos al día

Los expertos apuntan a la necesidad de consumir 3 lácteos al día en todas las edades, desde la niñez hasta la tercera edad. Ingerir entre 2 y 3 raciones si hablamos de niños y adultos, y entre 3 y 4 en el caso de embarazadas, mujeres lactantes, adolescentes, deportistas o personas de edad avanzada.