Fact checked

África González Fernández es Catedrática de Inmunologia del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO) de la Universidad de Vigo, Académica de la Real Academia Galega RAFG y autora del libro divulgativo «Inmuno Power: conoce y fortalece tus defensas».

La experta ha explicado que, desde hace más de 2 años circula la variante ómicron de SARS-CoV-2, el virus que causa covid, y a partir de ahí han ido surgiendo linajes y sublinajes. Actualmente las que están circulando son XBB (varios tipos), EG5 y BA 2.86. Indica que han demostrado ser muy contagiosas pero no inducir mayor gravedad. Además, la mayor parte de las personas están inmunizadas (infección, vacunación o ambas) y esto ya les previene de desarrollar una enfermedad grave.

Pregunta.- ¿Por qué este aumento de casos al que estamos asistiendo?

Respuesta.- Actualmente estamos en una ola de infección importante, lo que indica que el virus no es estacional como otros virus (gripe, virus respiratorio sincitial). Ya es difícil tener datos epidemiológicos, ya que hay muchas personas infectadas leves que no se hacen la prueba o la realizan en casa y no informan si son o no positivas. Los datos de hospitalización si muestran incrementos de ingresos, pero no de personas en UCI. En EE.UU., los datos de virus en aguas residuales está mostrando que está bajando ya el pico de contagios, y es posible que en breve lo veamos también en España.

P.- ¿Cuál es el papel de las nuevas vacunas?

R.- Es importante indicar que tenemos ya una muy buena inmunidad que nos protege de enfermar de gravedad, pero si que hay que poner el foco en el personal vulnerable. Por tanto, no es necesario vacunar a toda la población. Las vacunas son todas ellas protectoras frente a enfermedad grave y fallecimientos. Actualmente están aprobadas la española Hipra (dirigida frente a alfa/beta originales que protege frente a ómicron también) y otras adaptadas a XBB como las de Moderna, Pfizer y Novavax. No hay aún adaptadas a las nuevas variantes circulantes EG5 y BA 2.86

P.- ¿Cuáles son las poblaciones a las que van dirigidas?

R.- Las vacunas de covid deben administrarse de forma prioritaria para personas mayores de 80 años, pero a partir de los 60 años el sistema inmunitario empieza a deteriorarse (inmunosenescencia), por lo que este es el grupo diana al que hay que dirigirlo.

También personal sanitario, cuidadores en residencias, así como mujeres embarazadas (ya que se ha visto mayor gravedad si desarrollan covid), personal con patologías crónicas, inmunodeficientes, que han recibido un trasplante, o en tratamiento fuerte inmunosupresor.

La idea es inmunizarles en un brazo con la vacuna para el SARS-CoV2 y e en el otro brazo frente a la gripe, ya a finales de septiembre, para que estén lo más protegidos posible durante el periodo de invierno donde más virus circulan.

P.- ¿Podría explicar la advertencia de los expertos de Harvard sobre el medicamento molnupavir y el virus?

R.- Este es un fármaco antiviral, de administración oral y que fue aprobado por la FDA (la agencia reguladora estadounidense) como uso de emergencia para pacientes con enfermedad covid moderada y grave dentro de los primeros 5 días de los síntomas y que puedan tener riesgo de que la enfermedad se agrave, o que no puedan recibir otras terapias antivirales.

Su modo de acción es actuar como pro-droga de beta-D-N4-hydroxycytidine , que ha mostrado efectos antivirales ‘in vitro’ y en ensayos clínicos. Al ser captado por enzimas dependientes del RNA viral lo que hace es introducir muchas mutaciones, lo que suele llevar a la muerte del virus.

Sin embargo, esto que podría ser muy interesante y eficaz para eliminar el virus, algunos científicos expertos de Harvard han indicado que esto puede presentar riesgos. Tal y como indica el NIH americano:

1) Integrándose el virus en el genoma. Sin embargo, un estudio no mostró genotoxicidad, y tampoco se espera que produzca problemas ya que es un tratamiento muy corto.

2) Su capacidad de inducir mutagénesis. Esto debe controlarse, ya que el virus al mutar más, podría generar diversas variantes, que al contrario de lo que se pretende, podrían ser más infectivas, replicarse más, o incluso inducir escape inmunológico.