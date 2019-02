7 consejos para proteger las articulaciones

A la hora de proteger las articulaciones es importante tener presente la prevención, pues es la clave para evitar problemas mayores.

Las lesiones, enfermedades, malas posturas, no entrenar adecuadamente, no descansar o no alimentarse correctamente están entre las principales causas de sufrir dolencias en las articulaciones.

Descansar en las rutinas de entrenamiento

No podemos practicar deporte de forma excesiva, es decir, sin parar y pidiendo más al cuerpo de lo que necesita. Por ello en las rutinas de entrenamiento es importante saber descansar parar poder recuperarnos.

Calentamiento

Como en toda clase de ejercicios, es vital estirarse y realizar un calentamiento adecuado. De esta manera tonificamos todos los músculos del cuerpo. Pero esto debe hacerse de una forma gradual y progresiva, nunca de golpe. Esto beneficia en buena medida para proteger las articulaciones.

Masajes

Además, son buenos los masajes, especialmente cuando hemos acabado nuestro ejercicio o hemos competido. Ello nos aliviará los dolores que podamos tener y además previene que se desarrollen otros problemas en las articulaciones.

La visita al especialista

Es positivo realizar visitar al fisioterapeuta para comprobar cómo está el estado de nuestras articulaciones, dar masajes, ofrecer prevención y marcar las bases de lo que se debe hacer para cuidar esta zona.

Alimentarse correctamente

Con una buena alimentación aliviamos muchos problemas de nuestro cuerpo. La Fundación Británica de Artritis explica que algunos de los mejores alimentos para las articulaciones son los que contienen ácidos grasos tipo omega 3, entre otros. Así se destacan las naranjas, la cúrcuma, el aceite de oliva, el brócoli, el jengibre, y aquellos alimentos que poseen vitamina D.

Suplementos

También podemos prevenir el dolor en esta zona a base de suplementos. Pueden ser al ácido hialurónico, que lubrica los cartílagos y ligamentos; el colágeno, que contribuye a la regeneración y nutrición de estos tejidos y huesos; y el magnesio, que es esencial para la recuperación del tono muscular sobre todo tras hacer deporte.

Hacer ejercicio

Determinados ejercicios son mejor para prevenir y proteger las articulaciones. Por ejemplo se recomienda el running.