Javier Cárdenas ha querido arrancar el programa de este lunes respondiendo con contundencia a Pablo Echenique. El pasado viernes el podemita se ponía my digno con una noticia comentada por ‘Levántate OK’ sobre la batalla campal desatada por una ventosidad en Caldea y aprovechaba para acusarles de mentir y atacar a OKDIARIO por destapar toda la corrupción que rodea a su partido. Cárdenas ha sido rotundo: «Te invito a que me demandes, si no llegas a entrar en política no te conocen ni las ratas».

«Está perdiendo facultades el pobre hombre, sólo así se entiende que cometiese la tontería que cometió. Se quejó de dar la misma noticia que dio La Vanguardia donde escribe su ex jefe Pablo Iglesias. Echenique dice que ‘estos son los que están destapando mentiras de Podemos’. Ha sido El Pollo Carvajal», defiende el presentador.

Además, Cárdenas carga contra su actitud dictatorial y en contra de la libertad de expresión: «Estáis tan acostumbrados, porque habéis mamado de Venezuela, a intentar controlar los medios que creéis que aquí se puede hacer lo mismo. ¿Tú nos vas a decir de lo que podemos o no podemos hablar? ¿Te decimos las gilipolleces que puedes hablar tú?».

«¿Qué problema tienes con la vida? Vives en uno de los barrios más caros de Madrid, tienes un sueldazo, repercusión pública… si no llegas a entrar en política a ti no te conocen ni las ratas porque no has hecho nada destacable en tu vida para que te conozca la gente», continúa Cárdenas.

Que sentencia: «Falsedades ninguna. Si yo he dicho una sola falsedad demándame, te reto, te invito a que me demandes. De mi no va a ir ni un euro a gentucilla como este».