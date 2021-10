El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha puesto muy digno ante una información comentada en el podcast de Javier Cárdenas en OKDIARIO, Levántate OK, en el que se hacía eco de la batalla campal desatada por una ventosidad con tres detenidos en el Centro Termolúdico de Caldea, uno de los balnearios más populares de Andorra. Echenique ha hiperventilado cuando ha visto la curiosa noticia -comentada en otros periódicos por La Vanguardia, el mismo donde escribe ahora su ex jefe de filas Pablo Iglesias- y ha atacado a OKDIARIO por destapar toda la corrupción que rodea a su partido: «Estos son los que publican basura falsa villareja sobre Podemos», ha dicho en redes sociales.

Estos son los que publican basura falsa villareja sobre @PODEMOS. Los que vienen al Congreso todo dignos a intentar sabotear la rueda de prensa y todas las teles los llaman «periodistas» y nos atacan por no contestarles. Los que están en todas las tertulias. No sé si me explico. pic.twitter.com/DgVYpvySrg — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 15, 2021

Echenique parece haber olvidado que él no está para dar lecciones a nadie tras haber sido condenado por partida doble, una a pagar 80.000 € por una falsa acusación de violación y dos, por no pagar la Seguridad Social a su asistente. Pero es que el sensible diputado podemita no tuvo reparo en sacar su vena más macarra cuando versionó una jota aragonesa en la que pedía «que le chupen la minga» tras un acto de precampaña de las elecciones autonómicas del 24M de 2016, en las que Echenique fue candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Javier Cárdenas ya le ha respondido en redes sociales: «Por cierto, gracias por seguir con tanta atención lo que decimos en el programa ¿Te quedas estos días en el barrio de Salamanca o te vas de finde? Tú sí que sabes…»

Hablas d falsedades cuando hace menos d un año fuiste condenado con 80 mil€ por acusar a una víctima d asesinato de violador sin pruebas y no dimitiste. Por este asesinato y esconder el cuerpo tu candidata x Ávila fue sentenciada a 35 años d cárcel aunq cumplió menos. Feliz día! — Javier Cárdenas (@_javiercardenas) October 15, 2021