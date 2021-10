El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, es licenciado en Ciencias Físicas. Y lo ha demostrado este lunes al recibir una lección de economía por parte de insignes expertos al tergiversar el motivo por el que David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens han recibido el premio Nobel de Economía. «Con un estudio igual el Banco de España demostró que destruísteis empleo en España», le ha puesto como ejemplo didáctico el economista Daniel Lacalle al podemita.

Y es que el dos veces condenado portavoz de Podemos ha querido barrer para casa sin molestarse en entender de qué iba el estudio galardonado. «Premio Nobel a David Card, que demostró que subir el salario mínimo (SMI) no destruye empleo», ha señalado el político hispano-argentino Pablo Echenique. Después ha trasladado al terreno político el descubrimiento: «Un mal día para los economistas neoliberales que disfrazan de ‘argumentos técnicos’ la crueldad. Un mal día para la CEOE y para los asesores neocon de Ayuso y Casado».

Así que, expuestos los argumentos, han llegado las consiguientes críticas a Echenique y su peculiar lectura de la realidad. Efectivamente, economistas de prestigio en España han empezado a apuntar la falacia de los argumentos del miembro de Podemos. Uno de ellos ha sido Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe de Tresis en España. Lacalle le ha recordado a Echenique que el estudio se circunscribe a «Nueva Jersey y Pennsylvania en 1992» y le ha esbozado el panorama económico de ambos estados norteamericanos: «Bajo desempleo, bajos impuestos y total flexibilidad laboral» y le ha recordado que es justo «lo opuesto a España». Para más inri, el estudio sobre la subida del salario mínimo se centra en una multinacional, la cadena de comida rápida McDonalds.

Pero la humillación no ha concluido ahí. El ‘Nobel’ Pablo Echenique no ha caído en la cuenta –se lo han recordado varios economistas- de que el Banco de España ha realizado un estudio similar demostrando que la subida del SMI en España propiciada por el Gobierno socialcomunista destruyó empleo.

Otro economista español, Juan Ramón Rallo, ha explicado a Echenique lo mismo que le ha explicado Lacalle. Además, le ofrece un enlace al estudio del Banco de España donde desmuestra que la subida del SMI en España sí tuvo un impacto negativo en España en la creación de empleo. «¿Mal día para Podemos?», responde Rallo en alusión a las palabras de Echenique.

No, demostraron que subir el SMI en New Jersey en 1992 no destruyó empleo en los restaurantes de comida rápida. Con su misma metodología, el Banco de España “demostró” que vuestra subida del SMI en 2019 hizo que se perdieran 170.000 empleos en España. ¿Mal día para Podemos? https://t.co/L9Z1XSdfEl

— Juan Ramón Rallo (@juanrallo) October 11, 2021