Cambio horario de invierno: a esta hora anochece hoy en Bilbao y otras ciudades del País Vasco

El País Vasco, al igual que el resto de España, amanece hoy con una hora más de descanso y con la sensación de que el otoño ya se nota de verdad. Durante la madrugada de este domingo, 26 de octubre, se ha producido el cambio al horario de invierno, por lo que hemos llegado al momento en el que los relojes se han retrasado una hora y el día se hace más corto. Un ajuste que cada año genera la misma polémica:si bien son muchas las personas que prefieren que se haga de noche más tarde. Es normal, España es un país en el que son muchas las personas que salen de trabajar más allá de las 18:00 o las 19:00 de la tarde y no les gusta ver como ya es de noche.

Y en el caso de Bilbao y de otras ciudades del País Vasco, la situación que se da es que se hace de día muy temprano y anochece a eso de las 18:15 horas, una hora que para muchos es realmente algo trágico. Puede que los niños todavía estén en extraescolares, sus padres trabajando o quienes van a la universidad salgan de clase y vean que ya poco queda por hacer. Pero es el horario que tenemos a partir de ahora y hasta el mes de marzo de 2026, cuando finalice el periodo de este horario de invierno. Una situación que como decimos no gusta a la mayoría, de modo que hasta que sepamos si finalmente la UE opta por dejar un sólo horario en lugar de cambiar la hora dos veces cada año, será bueno saber a qué hora se hará de noche a partir de ahora en el País Vasco, y en sus principales ciudades.

Cambio al horario de invierno en País Vasco

El nuevo horario de invierno se aplica en toda España, pero en el norte se nota un poco más. En el País Vasco, con sus ciudades pegadas al Cantábrico, la caída del sol se adelanta unos minutos respecto a otras zonas. Este domingo, primer día con el nuevo horario, el sol se esconderá sobre las seis y cuarto, por lo que la tarde durará como ya sabemos, una hora menos que en días previos, antes del cambio de hora, pero si miramos cuándo anocheció por ejemplo el 1 de octubre veremos que lo hizo casi a las 20: 00 horas, así que se pierde bastante de luz natural, con el consecuente efecto que tiene sobre nuestro cuerpo hasta que nos acostumbremos.

Este es un cambio, que llevamos décadas repitiendo, y que se dice que busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses fríos. Aun así, cada año vuelve el debate de si tiene sentido mantenerlo. Sea como sea, ya está hecho, y las costumbres se ajustan rápido: los comercios encienden antes sus luces, el tráfico se concentra justo al atardecer y los parques se vacían antes de lo normal.

A qué hora anochece hoy en Bilbao y otras ciudades del País Vasco

Ahora que los días se acortan, conviene mirar a qué hora caerá la noche hoy en las principales ciudades vascas. Según los datos que hemos consultado en la web de Meteogram, estos son los horarios para este domingo, 26 de octubre de 2025:

Bilbao : anochecerá a las 18:11 horas.

: anochecerá a las 18:11 horas. Donostia / San Sebastián: anochecerá a las 18:07 horas.

anochecerá a las 18:07 horas. Vitoria-Gasteiz : anochecerá a las 18:11 horas.

: anochecerá a las 18:11 horas. Getxo : anochecer a las 18:12 horas.

: anochecer a las 18:12 horas. Irún: anochecer a las 18:07 horas.

Son pequeñas diferencias, de apenas unos minutos, pero reflejan cómo la posición geográfica influye en la duración de la luz incluso cuando estamos dentro de una misma comunidad autónoma.

Cómo nos afecta el horario de invierno

Con el horario de invierno ya en marcha, toca adaptarse. El cuerpo tarda unos días en hacerlo, aunque ganar una hora de sueño suene bien. Las tardes se hacen más cortas, los planes se adelantan y esa sensación de ya es de noche llega antes de lo esperado. Lo normal es que durante esta semana notemos algo de cansancio o sueño fuera de hora, pero pasa pronto.

También cambian los horarios de trabajo, de las rutinas familiares y como no, el movimiento en las calles. En el País Vasco, donde el frío empieza a apretar, el cambio se nota enseguida. Los escaparates se iluminan antes, los coches circulan con las luces encendidas al salir del trabajo y los paseos se acaban casi al mismo tiempo que el día. Y también es cierto sin embargo, que ya desde hoy, la hora a la que se pone el sol se irá moviendo. Así, durante las próximas semanas, el anochecer se retrasará poco a poco unos minutos cada día, pero de alguna manera y aunque no nos guste ya nos habremos acostumbrado. Luego llegará la primavera y de nuevo podremos disfruta de más horas de sol, aunque eso sí, se hará de día más tarde.