Si la ‘madame’ ganaba 10.885 euros mensuales, ¿cuánto ganaba la familia de Begoña?

La izquierda y sus terminales mediáticas han tratado de convertir lo que eran saunas prostíbulos de la familia de Begoña Gómez en meras saunas para gays, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció en 2011 que los hermanos Gómez Serrano, familia política de Pedro Sánchez, despidieron de forma improcedente a la encargada de su prostíbulo Sauna Princesa. La sentencia deja meridianamente claro que la trabajadora, que reclamaba una indemnización por despido de acuerdo a su salario mensual que llegaba hasta 10.885 euros al mes por gestionar el negocio, «ha venido prestando servicios de alterne y prostitución por cuenta de los demandados indistintamente». Que la justicia negara -como asi ocurrió- las pretensiones económicas de la afectada no significa que los demandados no aceptaran que su despido fue improcedente. Aceptaron su improcedencia, si bien no lo cantidad que la trabajadora solicitaba. Pero en lo que no hay duda, como así acreditó el tribunal, es que la demandante prestaba servicios de alterne y prostitución.

El despido se produjo el 8 de agosto de 2010, tras una baja médica que la encargada había solicitado entre abril y julio de ese año. La trabajadora, que ejercía como «madame», aseguraba que su salario real llegó a alcanzar los 10.885,43 euros mensuales , frente a los 1.154,50 euros que constaban oficialmente en nómina como «camarera». La diferencia se debía a que la mujer gestionaba tanto la actividad de alterne como los servicios sexuales. En la demanda se hizo constar que la encargada «percibía, además, como salario variable, el 50% de las liquidaciones correspondientes a consumiciones de éstos, a razón de 15 euros el refresco ó 30 euros combinado». Y que lo más lucrativo procedía de la prostitución: «El 50% del servicio sexual a la trabajadora, en función del tiempo establecido (150 euros la media hora; 300 euros la hora completa)».

Si el tribunal entiende como hecho probado que en las saunas se ejercían «servicios de alterne y prostitución», eso de que el negocio eran sólo saunas gays es una falsedad que se desmonta fácilmente. Porque si la «madame» ganaba hasta 10.885 euros al mes, ¿cuánto ganaba la familia de Begoña Gómez?