Pedro Sánchez es un indigno pelele en manos de un grupo de golpistas

Los separatistas de ERC no se contentan con haber colocado al Gobierno de Pedro Sánchez de rodillas, sino que pretenden dar un paso más y garantizarse un marco legal que permita al Govern la convocatoria de una consulta en la que se decida si los catalanes quieren o no la independencia. Ello pasaría por la reforma del Estatut para que los sediciosos incluyan el denominado acuerdo de claridad para introducir la posibilidad de realizar consultas vinculantes. Con las últimas reformas legislativas, por ejemplo, no se penalizará destinar recursos públicos para dicho fin. Resulta evidente que una victoria del PP acabaría con los sueños de los golpistas, pero lo que pretende ERC es dejar bien claro que si Sánchez quiere volver a gobernar cuatro años más «se verá obligado a darnos lo que pidamos», según expresan en el entorno de Oriol Junqueras. Y eso es el referéndum. Como PSOE y ERC se pusieron de plazo hasta diciembre de 2024 para que la mesa de negociación diera sus frutos, el tiempo avanza a la par que el calendario electoral, de modo que en las próximas reuniones de la mesa los golpistas trataran de asegurarse el compromiso de Pedro Sánchez de que si continúa en La Moncloa esa consulta se celebrará sí o sí.

En Moncloa, sin embargo, rechazan las presiones independentistas y se niegan a hablar del tema asegurando que «es inconstitucional», pero ya se sabe que lo que hoy es «inconstitucional» para Sánchez mañana puede ser todo lo contrario. Todo dependerá del resultado de las urnas, porque si al presidente le vuelven a dar los números con el apoyo de golpistas y proetarras continuarán las claudicaciones ante los enemigos de España con el Tribunal Constitucional a favor después del asalto institucional que el socialcomunismo está llevando a cabo contra el CGPJ.

La propia portavoz del Gobierno de Cataluña, Patricia Plaja, recordaba este martes que «el Gobierno ha dicho que no a tantas cosas que luego han acabado pasando» que se muestran optimistas. En eso tiene toda la razón. Hasta sus socios separatistas saben que Sánchez carece de dignidad y escrúpulos